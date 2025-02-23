"Стараюсь уходить от этих комментариев". Украинский разведчик Червинский о взрыве Nord Stream и операции против "Вагнера"

Об украинской разведке и странных смертях в России

"Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб и мы все едины в том, что когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что он делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека", — говорит Червинский.

"Я могу привести вам примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что он держался на страхе (..). И на страхе его заставили это сделать, обманули его, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали ему механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время он осознал, что он натворил, и убежал в Берлин. (..) Такой агент может сделать какую-то одну работу, но он не может быть системным. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует", — отмечает он.