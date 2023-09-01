За последние 12 месяцев войны сотрудники ЧВК "Вагнер" составили треть всех подтвержденных потерь российской стороны в Украине, свидетельствует анализ открытых данных, проведенный Би-би-си.

С первого дня полномасштабного вторжения Би-би-си совместно с "Медиазоной" (признана властями РФ "иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список погибших с российской стороны на основе открытых источников.

Нам удалось установить имена 8 338 сотрудников ЧВК "Вагнер", погибших на территории Украины с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Общие подтвержденные потери за этот же период составляют 23 806 человек, то есть каждый третий установленный нами погибший — это "вагнеровец".

Реальное число потерь сотрудников ЧВК, основанного Евгением Пригожиным, гораздо выше, поскольку мы публикуем только данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам.

Интервью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подтверждают наши наблюдения. В конце мая Пригожин оценил потери своей ЧВК в 20 тысяч убитыми только в боях за Бахмут. По расчетам наших коллег, на тот момент общие потери России могли составлять 47 тысяч погибших.

"Широкий набор" и отмена шаблона



ЧВК "Вагнер" зашла в Украину лишь через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России. По словам Пригожина, их "позвали на войну" только в середине марта 2022 года.

Тогда же стало понятно, что для новых задач старого состава ЧВК недостаточно — нужно гораздо больше людей. В соцсетях стали активно вербовать на работу новых сотрудников, при этом резко снизив требования.

До февраля 2022 года к "вагнеровцам" не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны, существовавших до 2014 года. Также нужно было сдать ряд тестов по физподготовке, пройти проверку на полиграфе, показать справку об отсутствии судимости и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

После начала масштабной войны в Украине правила набора изменили: в штат можно было попасть и с долгами, и с паспортом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с пропиской в аннексированном Крыму. Снова брали в штат и тех, кого ранее уволили из ЧВК. А спортивные тесты при поступлении и вовсе отменили.

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", — рассказал Би-би-си один из наемников. Судя по всему, на первом этапе войны "вагнеровцы" пытались сберечь своих наиболее опытных бойцов, отправляя на задания новобранцев.

Первой целью подопечных Пригожина весной 2022 года стал захват небольшого, но стратегически важного города Попасная в Луганской области. Рядом пролегала линия обороны ВСУ, которую они выстраивали с 2014 года.

За два месяца "вагнеровцы" продавили украинскую оборону на этом участке. По публиковавшимся данным британской разведки, сама ЧВК при этом понесла большие потери.

Более точных данных о числе погибших за этот период у нас нет. Скорее всего, часть убитых в боях за Попасную учтена в нашем списке как военные, чья принадлежность нам неизвестна (на данный момент в этой категории в нашем списке числится 7 391 человек).

Дело в том, что на тот момент в российском информационном поле еще действовал запрет на публичное упоминание ЧВК "Вагнер". Несмотря на то, что российские наемники воевали и погибали в разных точках мира, начиная с 2014 года, об их принадлежности к "Вагнеру" писали только независимые СМИ. Прокремлевские издания России называли их добровольцами или вовсе умалчивали о гибели "вагнеровцев" вплоть до лета 2022 года.

Вторая волна. Заключенные

Чтобы восполнить потери компании, в июне 2022 года Пригожин начал вербовку в российских колониях. Заключенным обещали свободу и помилование после полугода на передовой.

Таким образом на войну отправились десятки тысяч осужденных. По рассказам самих осужденных, после 10-14 дней подготовки на полигоне их отправляли на фронт.

"Медиазоне" на основе данных ФСИН удалось установить, что только за сентябрь и октябрь 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек.

В январе разведка США оценивала общее число завербованных "Вагнером" заключенных в 40 тыс. человек. Пригожин позже сказал, что набрал 50 тыс. осужденных. Судя по общей динамике потерь, именно эти люди станут основной силой российского наступления в конце 2022 — начале 2023 года.

В этот набор попали не только россияне, но и сотни иностранцев, отбывавших сроки в российских колониях. Нам известны имена 58 погибших граждан Узбекистана, 54 человек из Таджикистана, 27 заключенных — граждан Украины, а также выходцы из Азербайджана, Молдовы, Туркменистана, Армении, Танзании и Замбии.

Новой задачей для "вагнеровцев" стало взятие Соледара и создание плацдарма для наступления на Бахмут. По мере продвижения ЧВК по Донецкой области Украины, на юге и западе России стали появляться масштабные захоронения, отведенные специально для заключенных.

Сейчас в России таких некрополей семь, еще один — восьмой — находится в оккупированной Россией части Луганской области. На каждом из этих кладбищ от нескольких десятков до семи сотен могил.

По версии Пригожина, на этих погостах хоронили только тех, кто не указал контакты родственников и иное место для захоронения. В реальности же сотни завербованных "Вагнером" заключенных хоронили, не извещая родных, даже в случаях, когда они поддерживали связь. Более сотни человек нашли своих близких, лишь увидев фотографии могил в соцсетях.

Судя по некрологам и могильным табличкам, наибольшие потери "вагнеровцы" начали нести с конца ноября. Например, за неделю с 29 ноября по 6 декабря погибло по меньшей мере 314 сотрудников ЧВК, включая 265 заключенных. Но самые кровопролитные бои были еще впереди.

С января до начала марта еженедельные подтвержденные потери "Вагнера" не опускались ниже 300 человек. Самые крупные одномоментные потери "вагнеровцы" понесли за сутки с 24 по 25 марта — тогда погибло 160 человек, включая 124 заключенных.

Это только те данные, которые нам удалось установить по открытым источникам. Реальные потери, скорее всего, примерно в два раза выше. К такому выводу мы пришли на основе многомесячного наблюдения за обстановкой на 70 российских кладбищах в различных регионах страны.

Среди погибших — и те, кто получил срок за тяжкие преступления (например, убийство матери или своих маленьких детей), и те, кому оставалось до освобождения лишь несколько месяцев. Четверо завербованных в "Вагнер" заключенных отбывали срок за убийство ветеранов Второй мировой войны.

Итоги наступления

20 мая Пригожин заявил о взятии города под полный контроль. Но украинские власти так этого и не признали, заявляя, что юго-западная окраина Бахмута осталась за ними. Эта операция стоила "Вагнеру" 20 тыс. погибших.

По оценке экспертов, в этой войне на каждого погибшего с российской стороны может приходится по 2 тяжелораненых бойца, которые не смогут продолжать дальнейшую службу. Следовательно, помимо погибших, "вагнеровцы" могли потерять еще около 40 тыс. человек выбывших из строя по ранению.

Таким образом, суммарные безвозвратные потери ЧВК в Бахмуте могут превышать 60 тысяч человек.

Текущая численность "вагнеровцев" точно неизвестна, но — с учетом всех выбывших из строя за последние полгода — она вряд ли может превышать 8-10 тыс. человек.

Пригожин признавал, что после захвата Бахмута "Вагнер" потерял боевой потенциал и нуждается в очередном пополнении.

Как менялась тактика

Одни называют тактику ЧВК "Вагнер" причиной ее высокой эффективности, другие — причиной ее высоких человеческих потерь. Похоже, что справедливыми могут быть оба этих утверждения.

Например, в отчете украинской разведки, с которым ознакомились журналисты CNN, отмечается, что "Вагнер" представляет "уникальную угрозу" в боях на ближних дистанциях, но при этом в ЧВК могут не считается с потерями в ходе продвижения вперед.

"Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, поскольку их главная задача — продолжать штурм до тех пор, пока цель не будет достигнута. Если штурм провалится, отступление также разрешается только ночью", — говорится в отчете, который есть в распоряжении CNN.

Главное отличие тактики "Вагнера" от российской армии — это повышенная маневренность, гибкость командиров в принятии решений и более высокая степень координации между различными подразделениями. Это достигается за счет хорошей подготовки и опыта командиров, а также благодаря упрощенной иерархии.

Костяк командного состава "вагнеровцев" составляют бывшие кадровые офицеры российской армии. Насколько известно, многие из них прошли многолетнюю подготовку в элитных учебных заведениях и частях.

Например, главный военный мозг "вагнеровцев" Дмитрий Уткин (он же тот самый "Вагнер", в честь которого и назвали ЧВК) дослужился до звания подполковника ГРУ. Один из разработчиков операции по штурму Соледара и Бахмута — Антон Елизаров (позывной "Лотос") — закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище и более 10 лет отслужил в ВДВ. Член совета командиров "Вагнера" Александр Кузнецов (позывной "Ратибор") служил на командных должностях спецназа в подмосковном Солнечногорске, где создавался центр сил специальных операций России "Сенеж".

То есть командуют "вагнеровцами" талантливые выходцы из системы российской армии, которые с этой армией не поладили или ушли из нее по другим причинам. На новом месте эти офицеры попытались построить систему, лишенную армейской бюрократии.

Основной боевой единицей в "Вагнере" были штурмовые отряды, состоящие из нескольких штурмовых групп по 8-12 человек. Они активно взаимодействовали с операторами беспилотников, постоянно получая обновленные данные о позициях противника, его численности и огневых точках.

Задачей штурмовой группы было незаметно подойти максимально близко к украинским позициям. Затем под прикрытием артиллерии они начинали штурм окопов. Выявленные огневые точки подавлялись передовым отрядом из ручных гранатометов и минометов. Командиры корректировали действия групп, наблюдая за ситуацией при помощи беспилотников.

Минус такой тактики — большие потери среди атакующих и большой расход снарядов. Но в ходе боев за Бахмут в штурмовики в первую очередь ставили заключенных. Это позволяло "вагнеровцам", с одной стороны, обеспечить необходимую массовость для проведения нескольких волн атак. С другой стороны, — сберечь грамотный костяк из числа бывших военных.

Методичность работы штурмовых групп обеспечивалась за счет железной дисциплины. Поддерживали ее жесткими методами.

"Штурмовые группы не отступают без команды… Несанкционированный отход отряда или отступление без получения ранения карается расстрелом на месте", — отмечалось в отчете украинской разведки. Все это приводило к дополнительным потерям "вагнеровцев".

Из анализа тактики следует, что важными составляющими эффективности ЧВК "Вагнер" в Украине были: постоянная возможность пополнять личный состав, привлечение на командные должности опытных и грамотных людей из числа бывших офицеров, а также стабильные поставки дорогостоящей современной техники, включая беспилотники, приборы ночного видения и надежные средства связи (в регулярных войсках все это до сих пор скорее дефицит, чем данность).

Удержать в своих рядах бывших офицеров "Вагнеру" тоже будет непросто, учитывая давление со стороны Минобороны и смерть самых харизматичных лиц компании. Сможет и захочет ли новое руководство ЧВК тратить немалые деньги на постоянную закупку современного оборудования, пока тоже неясно.

Но главный вопрос — это люди. Простые способы пополнения личного состава для "Вагнера" иссякли в феврале 2023 года, когда негласное право вербовать заключенных на войну полностью перешло к Минобороны России. А добровольцам с гражданки теперь предлагают высокую зарплату не только в ЧВК, но и в официальных военных структурах, где помимо прочего добавляют еще и социальные гарантии, статус ветерана боевых действий и прочие бонусы.

С учетом этих особенностей, ЧВК "Вагнер" вряд ли удастся снова нарастить свой личный состав до 30-50 тысяч человек и вернуться к выполнению масштабных задач на украинском фронте.

С уходом "вагнеровцев" с фронта большая нагрузка может лечь на подразделения мобилизованных, отряды добровольцев, а также формирования, составленные из заключенных, завербованных под эгидой Минобороны России.