Глава правительства Эстонии Кая Каллас предложила ввести совместное торговое эмбарго в отношении России с участием Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. Об этом сообщает ERR.

Издание отмечает, что ежедневно из Эстонии в РФ идут грузы с не подпадающими под санкции товарами, в том числе с электроникой, оборудованием и пищевыми продуктами.

При этом министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что решение только Эстонии существенно не изменит ситуацию, но станет ударом для эстонского бизнеса. Он добавил, что ограничение торговли следует обсудить с главами МИД Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.

Каллас в свою очередь сказала, что соседние страны пока не поддержали предложение Эстонии. По ее словам, ключевым государством в этом вопросе является Финляндия.

Премьер-министр добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но пообещала это сделать.

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