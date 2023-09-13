Рано утром в среду, когда российские беспилотники совершили очередной массированный налет на украинские порты на Дунае, власти Румынии призвали жителей пограничных с Украиной районов соблюдать спокойстве, но на всякий случай оставаться в укрытии.

И хотя правительство Румынии утверждает, что риск распространения конфликта на пограничные территории страны минимален, министерство обороны подтвердило, что за неделю обнаружены уже три места падения обломков беспилотников, и военные приступили к строительству временных бомбоубежищ в пограничных районах.

Вскоре после полуночи по местному времени жители восьми деревень на востоке Румынии стали получать на свои телефоны тревожные сообщения о "возможности падения объектов из воздушного пространства".

"Сохраняйте спокойствие, укрывайтесь в подвалах или бомбоубежищах гражданской обороны, — гласил текст. — При отсутствии таких убежищ оставайтесь внутри помещений, вдали от окон и внешних стен".

Как сообщило министерство обороны Румынии, поводом для предупреждения стала группа российских беспилотников, приближавшихся к украинским портам Измаила и Рени на Дунае, на самой границе с Румынией.

Местные жители давно уже говорят о том, что дроны пролетают порой и над румынской территорией, а на прошлой неделе стали поступать сообщения об обнаруженных обломках беспилотников.

Поначалу румынские власти отказывались в это верить, однако потом подтвердили, что обнаружили сразу три возможных места падения таких обломков. По словам военных, обломки напоминают детали дронов, которые используются российской армией, и сейчас они выясняют их происхождение.

И хотя премьер-министр Марчел Чолаку в среду в своем выступлении заверил, что никто на Румынию не нападет и волноваться не стоит, в пограничном районе военные уже приступили к строительству двух временных бомбоубежищ из железобетонных блоков.

"Жители ощущают опасность, и мы хотим что-то сделать для них", — сказал по этому поводу Чолаку.

Позже МИД Румынии распространил в соцсети Х (бывшая Твиттер) заявление, в котором говорится, что Бухарест "протестует против очередного нарушения румынского воздушного пространства и решительно осуждает продолжающиеся атаки на украинское население и гражданскую инфраструктуру, так же, как и безответственную эскалацию ситуации около румынских границ со стороны России".

МИД Румынии добавил также, что находится в тесном контакте с союзниками по НАТО в связи с ситуацией на румынской границе.

Участившиеся обстрелы украинских портов на Дунае в непосредственной близости от границы с членами НАТО, такими как Румыния, вызывают вполне обоснованные опасения в том, что война в Украине может выйти за пределы ее западных рубежей.

Только в ходе прошлого налета, как утверждают украинские военные, им удалось сбить 32 российских беспилотника, так что соседи Украины вполне могут обнаружить у себя на территории новые обломки незваных гостей.

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