Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 18 сентября сообщил, что за Клещеевку в Донецкой области все еще идут бои.

Украинские военные, говорится в сводке, "продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и техники, закрепляются на достигнутых рубежах".

17 сентября появились сообщения, что Клещеевка освобождена. В частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram видео с украинскими военным, снятое, как предполагается в Клещеевке, а сам президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил причастных к освобождению этого населенного пункта.

Клещеевка находится рядом с Андреевкой, освобождение которой Генштаб ВСУ подтвердил 15 сентября. За день до этого об освобождении Андреевки написала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Впоследствии Маляр ссылалась на "коммуникационный сбой" и "очень динамично меняющуюся ситуацию".

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