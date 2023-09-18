На автостоянке больницы в наиболее пострадавшем от наводнения городе Дерна эксперты тщательно регистрируют данные еще одной из многочисленных жертв. Точное число их пока неизвестно, но уже понятно, что счет идет на тысячи. Врач в маске наклоняется к черному пластиковому мешку для трупов и осторожно манипулирует ногами лежащего в нем человека. "Сначала мы определяем возраст, пол и рост, — объясняет он. — Сейчас труп находится в стадии гниения из-за воды".

Сейчас это одна из самых важных работ — и одна из самых страшных. После недельного пребывания в море труп, выброшенный сегодня утром на берег, опознать уже невозможно.

Руки эксперта осторожно ощупывают тело, ищут опознавательные знаки и берут мазок ДНК. Это важно на тот случай, если в живых осталась семья, которая разыскивает погибшего.

Наводнение обрушилось на восточные районы Ливии после шторма "Даниэль", перед этим принесшего разрушительные наводнения в Грецию, Турцию и Болгарию.

Стремительно поднимающиеся воды прорвали две плотины на реке Дерна, и поздно вечером 10 сентября огромная волна обрушилась на центр города с населением 100 тысяч человек, сметая целые жилые кварталы на Средиземное море.

Неделю спустя поисково-спасательные работы продолжаются. Международная помощь также набирает обороты.

Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пострадавшие жители, 30 тысяч из которых остались без крова только в Дерне, остро нуждаются в чистой воде, продуктах питания, крове и предметах первой необходимости. В пораженных районах растет риск холеры, пострадавшие страдают от обезвоживания и недоедания.

"Слава Богу, что Он дал нам терпение. Я сижу здесь и пытаюсь навести порядок, проверить, кто пропал без вести. Я пытаюсь понять ситуацию. Я не уезжал", — рассказал Al Jazeera житель Дерны Хамад Авад.

"В этом городе пострадала каждая семья", — сказал агентству AFP один из жителей, Мохаммад аль-Давали.

Министр здравоохранения непризнанной восточной администрации страны Осман Абдельджалиль заявил, что в Дерне, по его данным, погибли 3252 человека.

По данным УКГВ, всего от наводнения погибло около 11 300 человек.

Ливийские официальные лица и гуманитарные организации предупредили, что окончательное число погибших может быть гораздо выше: тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По словам Бадра Аль-Дина Аль-Туми, главы правительственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативному реагированию, группа, назначенная правительством для инвентаризации ущерба, заявила, что общее количество зданий в городе составляет 6 142, повреждено примерно 1 500, из которых 891 строение было разрушено полностью, 211 — частично, и около 400 зданий погрузились в грязь.

Среди разрушенных зданий — дом родни Мохаммеда Мифтаха. Когда после наводнения он поспешил за своей сестрой и ее мужем к их дому, оказалось, что он полностью смыт.

С тех пор он ничего о них не слышал. Он показывает видеозапись, на которой коричневая вода заливает входную дверь его собственного дома, а по улице течение проносит автомобили.

"Я увидел, что машины несет вниз, и выбежал, — вспоминает он. — Я думал, что это конец, что я умру. Мы видели, как наши соседи махали фонариками. Через несколько мгновений свет погас, и они исчезли".

Фото: BBC News

Местные власти пытаются разработать план эвакуации жителей города, хотя бы частично. Однако их работу существенно затрудняет то, что в Ливии существуют два правительства — это усложняет работу по распределению помощи и затрудняет получение достоверных данных о погибших и пострадавших.

После свержения режима Каддафи в 2011 году Ливия находится под управлением двух властей — международно признанного Правительства национального единства на западе страны и парламента, называемого Палатой представителей, на востоке.

Абдулла Батили, глава Международной миссии ООН по поддержке Ливии, сказал "Арабской службе Би-би-си", что теперь стране необходимо создать прозрачный механизм управления всеми международными пожертвованиями.

Глава Международной организации по миграции в Ливии Таухид Паша написал в соцсети X, ранее известной как Twitter, что теперь цель состоит в том, чтобы заставить оба правительства работать совместно и скоординированно.

ООН объявила призыв о помощи — стране немедленно требуется более 71 млн долларов (66,5 млн евро). В Ливию направляется вода, продовольствие, палатки, одеяла, гигиенические наборы, медикаменты и средства экстренной хирургической помощи. Стране требуется тяжелая техника для расчистки завалов и больше мешков для трупов.

Группы быстрого реагирования и гуманитарная помощь уже поступают из Франции, Ирана, России, Саудовской Аравии, Туниса, Турции и ОАЭ.

На кадрах, показанных ливийским телеканалом Al Masar, видно, как готовится к работе французский полевой госпиталь. "Люди приехали с помощью отовсюду, и нам стало легче, мы почувствовали, что мы не одни", — говорит житель Дерны Хасан Авад. Неподалеку сотрудники службы гражданской обороны из Алжира ищут выживших среди обломков многоэтажных зданий в городе.

Авад показывает ржавый столб между двумя зданиями. По его словам, его семья сумела спастись лишь благодаря ему — они ухватились за столб и смогли переждать потоки воды, смывшие их дом.

Фото: BBC News

В Аль-Бадье, прибрежном поселке к западу от Дерны, местная больница оказывает помощь не только пострадавшим горожанам, но и пациентам из Дерны. Во время наводнения врачи соорудили на улице временные дамбы, чтобы задержать воду, но она поднялась внутрь здания.

По словам добровольца Абдулнаби, его команда прибыла из Аджайлата, расположенного примерно в 1200 км на западе Ливии.

"Люди объединяются, чтобы помочь пострадавшим", — сказал он.

Эксперты ООН возлагают ответственность за большое число погибших на климатические факторы, такие как необычайно жаркое лето в Средиземноморье, а также на наследие войны в Ливии, которая разрушила ее инфраструктуру, системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

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