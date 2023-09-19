Американский институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронте делает вывод, что российские подразделения, защищающие Бахмут, в значительной степени измотаны контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Эксперты ISW напоминают о заявлениях командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, по словам которого украинским военным удалось прорвать оборону российских войск в районе Бахмута.

В течение последней недели ВСУ заявили об освобождении двух важных населенных пунктов на флангах Бахмута — Андреевки и Клещеевки.

"В настоящее время ISW не может оценить прочность и размах российских оборонительных укреплений в районе Бахмута, хотя силы РФ, вероятно, укрепили свои линии под Бахмутом не так сильно, как на юге Украины", — сказано в сводке.

По оценкам авторов отчета, "российские силы к югу от Бахмута, вероятно, измотаны недавними попытками удержать Клещеевку и Андреевку". "Захват Украиной этих двух населенных пунктов, защищающих ключевые пути снабжения Бахмута, демонстрирует, что этим войскам, скорее всего, будет трудно возобновить свою боеспособность и противостоять дальнейшему украинскому наступлению", — считают эксперты ISW.

Впрочем, они также отмечают, что сейчас нет никаких свидетельств в пользу того, что "освобождение Клещеевки и Андреевки позволит обеспечить более быстрые темпы украинского наступления к югу от Бахмута". "Российские оборонительные позиции к западу от трассы T0513, вероятно, будут и дальше представлять трудности для украинских сил в этом районе", — сказано в отчете.

Представители ВСУ говорили, что пытаются взять Бахмут в окружение, перерезав основные пути снабжения города. Однако эксперты обращали внимание, что несмотря на успехи украинских военных к югу от Бахмута, российские войска сохраняют пути снабжения города с севера.

Институт изучения войны также считает, что российские силы в значительной степени измотаны и в Запорожской области (где находится направление главного удара во время контрнаступления ВСУ).

Действующие там российские силы в течение долгого времени не ротировались, и, вероятно, понесли значительные потери, сказано в докладе.

В частности, эксперты обращают внимание, что на более ранних этапах контрнаступления в районе села Работино ВСУ активно противостояли две российские бригады спецназа (22-я и 45-я), но в нынешних сводках эти подразделения не упоминаются — и это может свидетельствовать о потере их способности контратаковать.

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