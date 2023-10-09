Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 17:00 понедельника.

Что случилось

Около 15:30 Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о проникновении в северные районы страны неизвестных с территории Ливана. По словам представителей израильской армии, эти люди были убиты, проходит "сканирование" района. Представители базирующейся в Ливане исламистской организации "Хезболла" в комментарии Reuters отвергли причастность к инциденту.

При этом ливанские СМИ и пользователи соцсетей пишут об атаках израильской армии по территории стран. В частности, в интернете появилось видео об атаке на предположительно смотровую башню на границе двух стран. Ранее израильские медиа со ссылкой на военных писали, что в этом районе наносят удары вертолеты для зачистки территории после пересечения границы неизвестными.

ЦАХАЛ продолжает наносить "широкомасштабные" удары по сектору Газа, где укрываются напавшие на страну боевики ХАМАС и "Исламского джихада". Утверждается, что атаки были нацелены на "десятки объектов" в районе аль-Фуркан, который израильская армия назвала "гнездом террора".

По всему Израилю продолжают звучать сирены воздушной тревоги. Чаще остальных призывы направиться в укрытия получают жители Ашкелона и других расположенных недалеко от сектора Газа городов. Взрывы были слышны и в Иерусалиме.

Одновременно растет напряженность на Западном берегу реки Иордан, пишет "Русская служба BBC". Местные жители сообщают, что ЦАХАЛ перекрыл въезды в населенные пункты, в некоторых местах установлены новые КПП. "Это политика, которую Израиль использует на протяжении десятилетий, просто чтобы наказать все население за действия определенных групп людей", — сказал местный житель журналистам. По меньшей мере пять палестинцев были убиты в ходе акций протеста.

Что известно о жертвах



Газета The Times of Israel со ссылкой на "неподтвержденные" данные других израильских СМИ пишет, что число погибших от нападения ХАМАС жителей страны увеличилось до 800 человек. Министерство здравоохранения страны отчиталось о поступлении в больницы более 2500 израильтян. Представители Палестины также заявили о возросшем числе жертв: 560 убитых и около 2900 раненых.

В ходе боевых действий погибли по меньшей мере девять граждан США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что еще несколько американцев пропали без вести, Вашингтон и израильские власти пытаются установить их местонахождение.

Как минимум один россиянин пропал в Израиле вскоре после начала атаки ХАМАС. 27-летний Андрей Козлов, переехавший в Тель-Авив в августе прошлого года, работал охранником на музыкальном фестивале, который проходил недалеко от границы с сектором Газа и подвергся нападению боевиков (там погибли по меньшей мере 260 человек). Как сообщили родственники мужчины, он не выходит на связь с утра субботы. В разговоре с журналистами тетя Козлова заявила, что не обращалась за помощью к посольству РФ. "Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа", — сказала она.

Что пишут в СМИ

Китайское государственное агентство "Синьхуа", а вслед за ним Reuters со ссылкой на собственные источники сообщили, что посредники из Катара пытаются договориться с ХАМАС об освобождении взятых в заложники израильских женщин и детей в обмен на 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Координируемые с США обсуждения "продвигаются позитивно", однако признаков прорыва пока не видно, отмечает Reuters.

Правительство Израиля опровергло сообщения о проведении таких переговоров. Схожее заявление в комментарии AFP сделал неназванный представитель ХАМАС Хоссам Бадран. "Военная операция все еще продолжается, поэтому в настоящее время нет никаких шансов для переговоров по вопросу пленных или другим вопросам", — заявил он. В то же время представители боевиков пообещали "обращаться с заложниками гуманно и сохранять их достоинство".

Что говорят за рубежом

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что страна не хочет быть втянутой в конфликт между Израилем и движением ХАМАС. Глава ливанского правительства подчеркнул, что одним из приоритетов властей остается "поддержание безопасности и стабильности на юге Ливана".

США не располагают "прямой информацией" о причастности Ирана к атаке ХАМАС, заявил заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы можем сказать совершенно определенно, что Иран в значительной степени причастен к этим нападениям, поскольку поддерживает ХАМАС на протяжении десятилетий. [Но] у нас нет прямой информации, свидетельствующей о причастности Ирана к организации или планированию терактов, произошедших за последние несколько дней. Это то, что мы будем продолжать внимательно изучать", — уточнил чиновник отметив, что США готовы предложить "экспертную помощь в решении ситуаций с заложниками".

В то же время президент Ирана Эбрагим Раиси в телефонном разговоре с лидером группировки "Исламский джихад", также участвовавшей в атаке на Израиль, охарактеризовал нападение как "новаторскую и победоносную операцию", сообщает агентство Tansim. Лидер боевиков Зияд Нахале, в свою очередь, поблагодарил правительство и народ Ирана за поддержку.

Министры иностранных дел стран ЕС завтра проведут внеочередную встречу, посвященную атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Саммит пройдет в онлайн-формате. Ранее Боррель обсудил ситуацию с коллегами из Израиля, Палестины, США, Германии, Великобритании и Италии.

Одновременно ЕС начинает пересмотр проектов по предоставлению гуманитарной помощи, предназначенной на развитие Палестины, в объеме 691 млн евро и временно приостанавливает все выплаты. "Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа — поворотный момент. […] Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей", — заявил еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели.

Министр иностранных РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. "Все остальное может решаться уже затем в нормальной, невоенной обстановке", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. По мнению Лаврова, урегулирование возможно только в случае выполнения "решений, которые были приняты в ООН". "Это предполагает сосуществование двух государств в мире и безопасности, добрососедстве — Израиля и Палестины. Это наша единая позиция, это единственная инициатива, которая может быть на столе и должна стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", — заявил глава МИД РФ.

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