Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к утру вторника, 10 октября.

Что случилось

ВВС Израиля заявили, что за ночь нанесли авиаудары по 200 объектам ХАМАС и других группировок в секторе Газа, пишет "Русская служба Би-би-си". В частности, заявили военные, были уничтожены командные пункты, склад оружия и дом предполагаемого командира ХАМАС.

На территории Израиля и в отдельных районах сектора Газа силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тела 1500 боевиков ХАМАС, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хетт. Он добавил, что с вечера понедельника ни один террорист не пересек границу страны, однако проникновения все еще возможны.

По словам Хетта, сейчас военные "строят инфраструктуру для будущих операций" на границе с сектором Газа. Сообщается, что там будут развернуты 35 батальонов (около 3500 человек). Вероятно, военные готовятся к полномасштабной операции в секторе Газа.

ЦАХАЛ совместно с МИД направил военно-транспортные самолеты в несколько стран Европы, чтобы забрать резервистов, которые во время атаки ХАМАС находились за пределами Израиля.

Что известно о жертвах

Новых официальных комментариев о жертвах с вечера понедельника не поступало. По последним данным, в Израиле погибли по меньше мере 900 человек, в секторе Газа — около 700. Число раненых составляет порядка 5 тысяч суммарно с обеих сторон. По данным ООН, более 187 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

По словам президента США Джо Байдена, в результате атаки ХАМАС погибли 11 американцев (ранее сообщалось о девяти). "Мы также знаем, что американские граждане по-прежнему остаются в числе пропавших без вести, и мы работаем с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении", — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Число погибших граждан Таиланда выросло до 18, сообщили в МИД страны. Ранее было известно о 12 убитых. Еще девять тайцев получили ранения, 11 были взяты в заложники. Около 3 тысяч человек подали прошения об эвакуации, власти Таиланда работают над организацией вывозных рейсов.

Что пишут в СМИ



Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники пишет, что власти ОАЭ обратились к правительству Сирии с призывом не вмешиваться в войну и не допускать атак на Израиль со своей территории. Утверждается, что Абу-Даби проинформировал об этом администрацию президента США. Эмираты в прошлом году нормализовали отношения с Сирией и имеют большое влияние на правительство в Дамаске, отмечает Axios.

РБК сообщает о подготовке к визиту главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Москву. Об этом изданию рассказал палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. "Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", — сказал Нофаль.

Белый дом рассматривает возможность объединить помощь Израилю и Украине, утверждает The Washington Post. Предполагается, что это поможет преодолеть сопротивление республиканцев, которые ранее выступили против включения помощи Киеву во временный американский бюджет.

Что говорят за рубежом



Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Италии сделали совместное заявление, в котором выразили "твердую и единую" поддержку Израиля и "безоговорочно" осудили ХАМАС. "Все мы признаем законные стремления палестинского народа и выступаем за равные права и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. Но не стоит заблуждаться: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчет, в котором упрекнула обе стороны конфликта в пренебрежении нормами гуманитарного права. "Умышленные убийства мирных жителей, захват заложников и коллективное наказание — это отвратительные преступления, которым нет оправдания", — заявил Омар Шакир, директор HRW по Израилю и Палестине.

"Очевидные преднамеренные нападения палестинской вооруженной группировки на гражданских лиц, неизбирательные нападения и захват гражданских лиц в качестве заложников представляют собой военные преступления. Отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения будут равнозначны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением. Законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности их вступления в войну или дисбаланса сил между сторонами", — говорится в докладе.

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