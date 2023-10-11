Власти Бельгии намерены в 2025 году передать Украине несколько своих истребителей F-16. Об этом в эфире телеканала RTL объявила министр обороны страны Людивин Дедондер.

По ее словам, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в еще одной стране Евросоюза. Кроме того, бельгийские власти предложат обслуживать весь парк F-16, который получит Украина.

Дедондер выступила с таким заявлением перед открывающейся в Брюсселе встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия в Украину.

Утром 11 октября на встречу в Брюсселе с необъявленным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В августе Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине более 60 истребителей F-16 после того, как завершат обучение украинских пилотов. Также самолеты обещала Норвегия.

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