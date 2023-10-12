Десятки образовательных и других учреждений в Эстонии в ночь на четверг получили электронные письма с угрозами о минировании, пишет ERR со ссылкой на представителей эстонской полиции.

Копия письма оказалась в распоряжении журналистов. Оно было отправлено в 2:28 на сотни адресов электронной почты, в том числе в школы, детские сады, спортивные клубы, библиотеки, музеи и органы местной власти.

Как отмечает ERR, письмо написано на русском языке, но содержит "детские опечатки" — "человеку, знающему русский язык, текст сложно воспринять всерьез". Письмо подписано неким Андреем Глубокославским, который называет себя одновременно "сотрудником российской разведки и членом исламистской террористической группировки".

Эстонская полиция считает, что реальной угрозы минирования нет. "По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений. Полиция общается с учреждениями, получившими это письмо, и занимается установлением личности угрожавшего", — заявил оперативный руководитель полиции Хейго Рейнек.

Ранее на этой неделе аналогичные сообщения о готовящихся взрывах получили школы и детские сады в Латвии, угрозы оказались ложными. В этом случае письма также были написаны на русском языке и отправлены одновременно в сотни учреждений.

Государственная полиция начала расследование массовой рассылки, необходимые вспомогательные данные запрошены у Европола. По словам главы ведомства Армандса Рукса, сообщения о возможном минировании латвийских школ и детских садов расцениваются как угрозы низкого уровня. Он подчеркнул, что тот же "источник угроз" действует не только в Латвии, но и в других странах — в частности, в Польше и США.

С коллегой согласен начальник Службы госбезопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс. "Цель — дестабилизировать ситуацию, посеять панику", — заявил он, отметив, что подобные рассылки распространялись ранее за рубежом. "Призываю всех воздержаться от ажиотажа и паники, это то, чего хочет наш противник. Нужно сохранять спокойствие", — сказал Межвиетс.

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