Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым из глав государств и правительств стран ЕС посетил Израиль с визитом солидарности. Об этом политик сообщил в соцсети X (бывший Twitter). Также свою поездку в Израиль подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, СМИ пишут и о готовящемся визите президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Я приехал в Израиль, чтобы напрямую передать израильскому народу и румынской диаспоре послание мира, одновременно решительно осуждая террористические зверства ХАМАС. Серьезную обеспокоенность вызывает спираль насилия, учитывая ужасные последствия для гражданского населения", — написал Чолаку. Он уже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) October 17, 2023

В Израиль уже вылетел и канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Мы, федеральное правительство, совместно с нашими союзниками делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение этого конфликта", — заявил он журналистам. Перед визитом глава немецкого правительства провел в Берлине переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Главной темой обсуждения стали меры по деэскалации конфликта.

В ближайшие дни Израиль может посетить и Эмманюэль Макрон, утверждают местные СМИ. Посольство Франции эту информацию не подтвердило, отметив, что желание нанести визит солидарности у президента республики есть, он сделает это, как только появится "конкретная программа действий".

Ранее также сообщалось о возможном визите в Израиль президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник израильские СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что на соответствующий запрос Киева местные власти ответили отказом, мотивировав это тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".

Ранее страну, подвергшуюся нападению группировки ХАМАС, посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола. Как пишет Politico со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, их поездка вызвала недовольство как у чиновников в Брюсселе, так и в ряде национальных правительств — они посчитали, что таким образом руководители ЕС превысили свои полномочия.

В среду в Израиль приедет президент США Джо Байден. Он также посетит Амман, где проведет переговоры с лидерами Палестины, Иордании и Египта.

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