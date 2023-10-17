Премьер Армении Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном и развивать региональное сотрудничество. Ереван также стремится максимально сблизиться с ЕС, подчеркнул он, выступая в Европарламенте.

Армения готова до конца 2023 года подписать с Азербайджаном договор о мире и нормализации отношений, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Европарламенте во вторник, 17 октября. Он указал, что в его стране есть достаточная политическая воля для решительных подвижек в сторону мира.

Пашинян призвал евродепутатов, Евросоюз и его страны активно поддержать мирный процесс, чтобы "сделать эту возможность реальной". Он указал на готовность Еревана к обмену задержанными и военнопленными с Баку, к сотрудничеству в сфере разминирования, открытию транспортного сообщения всего региона — как между разными частями Армении, так и с Азербайджаном и другими соседними государствоми, чтобы превратить страну в "перекресток мира". Среди условий он назвал "отсутствие двусмысленности" в признании территории друг друга и делимитацию границы, которая должна стать основой для разведения сил и последующего подписания мирного договора.

Ожидается, что до конца октября в Брюсселе пройдет встреча на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. О ней было объявлено вскоре после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. Ожидалось, что там будет подписан совместный меморандум между лидерами двух стран, а также Германии, Франции и ЕС. В итоге документ подписали без Алиева.

Максимально возможное сближение с ЕС



Пашинян также заявил о готовности Армении к сближению с Европейским Союзом, "настолько, насколько ЕС сочтет возможным". Он назвал ЕС главным партнером Армении в сфере проведения реформ и поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарного кризиса, вызванного массовым перемещением в страну большинства жителей Нагорного Карабаха. При бездействии миротворческой миссии Российской Федерации, около 100 000 человек покинули Нагорный Карабах за одну неделю, напомнил премьер-министр.

"Наши международные партнеры признаются, что никогда раньше не видели, чтобы страна принимала сто тысяч беженцев и могла разместить их всех, не создавая лагерей для беженцев и палаточных городков. Мы смогли это сделать благодаря армянскому народу и демократии", — сказал Пашинян.

По его словам, жители Армении не ждали действий правительства, самостоятельно обеспечив вынужденных переселенцев предметами первой необходимости и даже предоставив им временное убежище в своих домах. Он пояснил, что благодаря демократии Армения продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста, а благосостояние ее жителей позволяет им оказывать помощь беженцам.

Правительство Армении обещает выделить около 100 млн долларов на нужды прибывших из Нагорного Карабаха, но надеется и на бюджетную поддержку со стороны Евросоюза, указал армянский премьер.

ЕС готов всесторонне поддерживать Армению

Армения является для ЕС важнейшим партнером, подчеркнула спикер Европарламента Роберта Метсола. Она заверила Пашиняна в непоколебимой поддержке независимости, суверенитета, целостности и нерушимости границ Армении. "Мы должны сосредоточиться на возобновлении честных и справедливых переговоров по всем нерешенным вопросам с целью заключения мирного договора", — сказала Метсола, обязавшись содействовать диалогу под эгидой Европейского совета. По ее мнению, стороны непременно должны рассмотреть вопросы делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, проблемы транспортного соединения и гуманитарные вопросы.

Спикер Европарламента согласилась, что Армении потребуется дополнительная бюджетная поддержка и указала, что существует набор гуманитарных инструментов, которые могут быть использованы для защиты насильственно перемещенных лиц.

Метсола также высказалась за укрепление двусторонних отношений ЕС и Армении, сотрудничества и в поддержку реформ в этой стране.

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