Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала "план реинтеграции" части армянского населения Нагорного Карабаха, решившей не покидать регион после прекращения существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 2 октября.

С 21 по 29 сентября уполномоченный главы государства по связям с армянами региона представил и обсудил эти планы с жителями в городах Евлах и Ходжалы, уточнила пресс-служба в соцсети Х. План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя "независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности".

Реинтеграция будет проходить "в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее конституции, законов и международных обязательств", подчеркнули в администрации Алиева. Кроме того, Баку заверил, что гарантирует армянам Нагорного Карабаха право на сохранение и развитие этнокультурных особенностей, возможность дальнейшего использования армянского языка, а также обеспечит свободу вероисповедания и охрану культурных и религиозных памятников.

Жизнь в регионе будет по правилам Баку

Управление на территориях проживания этнических армян будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана, следует из плана Баку. К их работе могут привлечь местных жителей, но в каком статусе — не уточняется. Муниципалитеты будут сформированы в ходе выборов, а охрану общественного порядка и безопасность будут обеспечивать органы внутренних дел Азербайджана.

Основной валютой на территории региона станет азербайджанский манат. В Баку указали, что для жителей Нагорного Карабаха будут доступны налоговые, таможенные и другие льготы, а фермерам предоставят субсидии и освободят от всех налогов, кроме земельного. "Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с конституцией и законодательством Азербайджанской Республики", — отметила пресс-служба президента.

Более трех четвертей населения Карабаха бежали

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки "власти" непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что прекращают сопротивление. "Руководство" НКР 28 сентября заявило, что республика прекратит существование с 1 января 2024 года.

За последние несколько дней из Нагорного Карабаха, по оценке Еревана, бежали более 100 тысяч армян, что составляет свыше трех четвертей населения непризнанной республики. Армения обвиняет Азербайджан в намерении провести этнические чистки в регионе. Несколько тысяч этнических армян 1 октября провели демонстрацию в Европейском квартале Брюсселя, призвав к санкциям в отношении Баку.

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