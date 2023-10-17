Палестинцы из сектора Газа с конца прошлой недели ждут у погранперехода Рафах на границе с Египтом в надежде уйти от ожидаемой наземной операции израильской армии против ХАМАС.

Американские СМИ сообщили, что он будет открыт для выезда из Газы лиц с двойным гражданством и для пропуска в обратном направлении гуманитарной помощи, но до сих пор так и неясно, когда это произойдет.

С прошлой субботы регулярно распространяются сообщения, что пункт пропуска может быть открыт на непродолжительное время в любой момент, иностранцев и обладателей двойного гражданства в Газе призывают быть наготове.

Однако по состоянию на вечер вторника, 17 октября, он все еще оставался закрытым.

Что из себя представляет переход Рафах?

Это самый южный пункт выезда из сектора Газа, граничащий с принадлежащим Египту Синайским полуостровом.

КПП Рафах — единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем. Его охрану и режим пропуска осуществляют египетские пограничники с одной стороны и силы ХАМАС — с другой.

Кроме него существует еще только два перехода из сектора Газа: пешеходный КПП Эрез на границе с Израилем на севере и КПП Керем Шалом — на пересечении границ Израиля, Газы и Египта, для грузового транспорта.

Оба они сейчас закрыты.

В чем текущая важность перехода Рафах?

7 октября боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая управляет Газой, атаковали контрольно-пропускной пункт Эрез на севере анклава в рамках беспрецедентного террористического нападения на юг Израиля, в результате которого погибло более 1300 человек.

Вскоре после этого Израиль объявил, что Эрез будет оставаться закрытым до дальнейшего уведомления, оставив КПП Рафах единственным путем, по которому можно попасть в Газу или из нее уехать.

Рафах также стал единственным местом, через которое в Газу может поступать гуманитарная помощь.

На прошлой неделе МИД Египта заявил, что направляет международные рейсы с гуманитарной помощью для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш на севере Синая, откуда товары будут доставляться в Газу автомобильным транспортом. Сейчас на египетской стороне КПП припаркованы десятки грузовиков с топливом и гуманитарными грузами в ожидании разрешения въехать в сектор.

Что происходит на КПП?

С самого начала военных действий после нападения ХАМАС на Израиль о ситуации на переходе Рафах поступала противоречивая информация. До недавнего времени контроль над пропуском людей и товаров осуществляли власти Египта и ХАМАС, но начавшиеся авиаудары Израиля нарушили устоявшуюся процедуру.

Египетские СМИ сообщили, что переход был закрыт после трех израильских ударов в окрестностях КПП 9 и 10 октября, в результате которых, по их словам, были раненые и на египетской, и на палестинской стороне границы.

12 октября правительство Египта обратилось к Израилю с просьбой прекратить авиаудары вблизи КПП Рафах, чтобы он мог служить "дорогой жизни" для жителей Газы, и дало понять, что не откроет проход, пока не получит со стороны Израиля гарантий безопасности для своего персонала.

В переговорах принимают участие и западные страны, пытаясь добиться открытия КПП для иностранных граждан, оказавшихся в секторе Газа в начале военных действий, и для тех, у кого есть двойное гражданство.

Они также надеются открыть переход для поступления в сектор гуманитарной помощи.

Власти Египта настойчиво заявляют, что в случае открытия КПП Рафах покинуть сектор смогут только обладатели иностранных паспортов, опасаясь проникновения в страну радикалов из ХАМАС (дочерней структуры египетской исламистской организации "Братья-мусульмане", с которой власти страны вели тяжелую борьбу последние годы).

В то же время Израиль опасается, что под прикрытием гуманитарных грузов в Газу могут быть ввезены оружие и боеприпасы для боевиков.

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