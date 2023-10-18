В ночь на 18 октября войска РФ атаковали Запорожье, заявили местные власти. Жертвами одного из ударов, попавшего в многоэтажный жилой дом, стали по меньшей мере два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

По его данным, также три человека получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести. Информацию о двух погибших и трех раненых мирных жителях подтвердил глава областной администрации Юрий Малашко.

Всего по Запорожью были выпущены шесть ракет, заявили местные власти. Тип использованных снарядов устанавливается, на месте поврежденного дома идут поисково-спасательные работы. Жители многоэтажки эвакуированы, их временно разместят в других местах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по жилому дому в Запорожье проявлением "российского террора". В своем Telegram-канале глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарил всех, "кто не остается равнодушным".

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