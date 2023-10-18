Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании гуманитарной зоны в прибрежном районе Аль-Маваси на юго-западе сектора Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на публикацию военных в соцсети X (бывший Twitter).

ЦАХАЛ рекомендовал палестинцам отправиться в Аль-Маваси, недалеко от Хан-Юниса, куда также доставят международную гуманитарную помощь. Ее местным жителям "будут предоставляться соразмерно потребностям".

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection. Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre — COGAT (@cogatonline) October 18, 2023

Израильские военные также вновь обратились к населению северной части сектора Газа с призывом эвакуироваться в южные районы, поскольку авиация ЦАХАЛ вскоре возобновит удары по целям, связанным с боевиками ХАМАС.

Создание гуманитарной зоны на юге сектора Газа стало возможно по итогам многочасовых переговоров с участием Израиля, США и Египта, отмечает The Times of Israel. "Если ХАМАС каким-либо образом воспрепятствует доставке гуманитарной помощи гражданским лицам, в том числе путем ее захвата, мы будем первыми, кто осудит это, и мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторилось", — заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным агентства Reuters, по состоянию на вечер понедельника, 16 октября, в Египте недалеко от границы с сектором Газа находились "сотни тонн" гуманитарной помощи. Официальный Каир отмечал, что ее доставка через КПП Рафах невозможна из-за продолжающихся авиаударов израильской армии.

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