Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть КПП Рафах на границе с сектором Газа, чтобы пропустить туда первую партию гуманитарной помощи для жителей региона. Об этом, как сообщает CNN, президент США Джо Байден рассказал журналистам, сопровождавшим его во время возвращения из Израиля.

По словам американского лидера, первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью на противоположной стороне границы встретят представители ООН, которые займутся распределением грузов. Байден подчеркнул, что поставки прекратятся, если ХАМАС помешает перевозке помощи или попробует захватить ее.

Ожидается, что первые грузовики прибудут в сектор Газа в пятницу. Задержка связана в том числе с необходимостью привести в порядок дорогу в районе КПП. Всего, по словам Байдена, пересечения границы ожидают около 150 фур.

Президент США рассказал, что переговоры с египетским коллегой прошли во время дозаправки американского борта номер один в Германии, когда тот возвращался из Израиля. Байден охарактеризовал разговор как "откровенный", отметив при этом, что президент ас-Сиси заслуживает "настоящей похвалы" за свою роль в заключении соглашения.

Достижение договоренностей подтвердил пресс-секретарь египетского лидера Ахмед Фахми. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что не будут препятствовать поставкам еды, воды и медикаментов из Египта при условии, что гуманитарную помощь реализуют в южной части сектора Газа, а грузы не попадут в распоряжение ХАМАС.

После нападения боевиков ХАМАС 7 октября власти Израиля установили блокаду сектора Газа, где дислоцирована эта группировка. В частности, были прекращены подача воды и электричества, а также поставки продовольствия и топлива. Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по местам предполагаемого нахождения боевиков.

ООН и другие международные организации осудили решение израильских властей ввести блокаду сектора Газа. Вместе с некоторыми мировыми лидерами они призвали допустить в регион гуманитарную помощь. Утром 17 октября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен после многочасовых переговоров с представителями Израиля договорился о создании плана поставок гуманитарных грузов в сектор Газа.

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