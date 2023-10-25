Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров получил республиканский орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Это его третья награда за месяц после публикации видео, на котором он избивает беззащитного арестованного.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Термезов объяснил награждение "личным вкладом" Адама Кадырова в развитие "межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей". В чем именно выразился вклад 15-летнего сына Рамзана Кадырова, чиновник не уточнил, однако назвал мальчика истинным патриотом региона и Отечества.

Накануне Адаму Кадырову вручили вторую по значимости награду Татарстана — орден "Дуслык" ("Дружба"). О награждении сына главы Чечни "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия" объявил дядя Адама и депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Мне очень приятно, что в любом деле АДАМ выкладывается на сто процентов и достигает видимых результатов, всегда стремясь быть лучшим из лучших. Неудивительно, что личные и деловые качества АДАМА РАМЗАНОВИЧА позволили ему заслужить очередную почетную награду", — написал в своем Telegram-канале Делимханов (авторская орфография сохранена).

Ни глава Татарстана Рустам Минниханов, ни другие местные чиновники о награждении не объявляли, указ о награждении или пресс-релиз о нем не были опубликованы. Во всех национальных СМИ сообщения о награждении размещены со ссылкой на чеченские источники, в публикациях нет комментариев властей региона, отмечает издание "Агентство".

Ровно месяц назад Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. В посте, который сопровождал видео, Рамзан Кадыров подчеркнул, что гордится поступком сына.

Публикация ролика вызвала волну возмущения в соцсетях. Однако российские власти до сих пор отказываются комментировать видео, хотя, по мнению юристов, опрошенных "Би-би-си", людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео Кадырова, можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.

Через три дня после публикации видео Кадыров встретился в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ситуации с сыном Кадырова. Его ответ на вопрос о причинах нежелания комментировать произошедшее стал мемом: "Не хочу".

6 октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни. Объявивший об этом Делимханов называл племянника "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека".

19 октября депутат из Татарстана Азат Хамаев, выступая на заседании Госсовета республики, упомянул избиение Журавеля сыном Кадырова и задал коллегам вопрос: "В каком правовом поле мы сегодня живем?" Глава Татарстана Минниханов после этого заявил, что слова депутата не имеют отношения к позиции мусульман республики, а Хамаев принес извинения за "эмоциональное высказывание"

Никита Журавель, арестованный по обвинению в оскорблении чувств верующих и хулиганстве после сожжения Корана, был доставлен в Чечню в конце мая по личному распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По версии следствия, на допросе юноша дал показания, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей (около 100 евро).

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