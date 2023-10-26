26 октября 2022 года американский миллиардер Илон Маск завершил приобретение за 44 млрд долларов одной из главных социальных сетей мира — Twitter. За прошедший год он и его команда не просто внесли изменения в работу соцсети, значительная часть ее культуры просто отменена. И, очевидно, это только начало больших перемен. Пока же Twitter (который теперь называется одной буквой — Х) находится в ситуации, при которой крупнейшие мировые СМИ пишут: не доверяйте всей информации, которая там публикуется, особенно если речь о военных конфликтах.

Как Илон Маск пришел в Twitter





В январе 2023 года американское издание Verge выпустило масштабное расследование о том, что происходило в компании Twitter в самые первые дни и часы после приобретения ее Илоном Маском. Первые увольнения произошли прямо во время вечеринки для сотрудников по случаю Хэллоуина. Она совпала по времени с завершением сделки о приобретении соцсети.

Еще накануне этой сделки многие рядовые сотрудники ждали ее с энтузиазмом: самый прогрессивный миллиардер, создатель электромобилей Tesla и космических аппаратов Space-X приходит в самую прогрессивную соцсеть примерно с 250 млн активных пользователей в месяц по всему миру.

Один из таких сотрудников сравнил Илона Маска с Мидасом — героем древнегреческих мифов; все, до чего он дотрагивался, превращалось в золото. Ему, пишет Verge, ответил другой сотрудник: "Понимаю, что вы имеете в виду, но как фанат с детства греческой мифологии считаю важным отметить, что история <…> Мидаса не является положительной. Это то, что происходит, когда вы сосредотачиваетесь только на богатстве".

Сотрудники вспоминают, что получили от Маска приказ: распечатать последние страницы с написанным ими кодом и прибыть к нему на совещание. Началась паника — дело в том, что многие со времен пандемии работали из дома, где принтеров не было. В офисе Twitter ими не пользовались годами, в них кончилась бумага, некоторые вышли из строя. Когда эти трудности были почти преодолены, поступил новый приказ: выкиньте ваши распечатки в мусорные корзины и приходите со своими лэптопами. В итоге совещание было просто отменено.

А вскоре около половины из 7,5-8 тыс. сотрудников компании получили обезличенные уведомления об увольнении. Это тоже сопровождалось хаосом: кто-то внезапно обнаружил, что больше не имеет доступа к рабочим системам, у кого-то он сохранялся еще месяцы после ухода.

Более пятисот из уволенных сотрудников обжалуют увольнение в суде.

Маск объяснял эти сокращения тем, что компания убыточна, она, по его оценке, теряла 4 млн долларов в день. В апреле 2023-го в интервью Би-би-си он сказал, что в компании сейчас около 1,5 тыс. сотрудников.

Еще в самом начале своего появления в офисе Twitter Илон Маск пообещал, что избавится от "чертовой птицы" — синей птички, многолетнего символа твиттера.

В июле 2023-го он выполнил обещание: после ребрендинга Twitter стал называться одной буквой Х. У Маска к ней давняя слабость, она есть в названиях его других компаний и даже в имени сына, которого зовут X Æ A-12. Пользователи соцсети, многие из которых с изумлением наблюдали за происходящими изменениями, начали иронизировать по поводу превращения твиттера в порносайт: буква X в интернете еще с 1990-х годов часто обозначает взрослый контент.

Как Илон Маск изменил Twitter

С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что создатель Twitter Джек Дорси и его команда были умеренно консервативными в развитии социальной сети. Она начиналась с сообщений на 140 символов с возможностью дать ссылку на сторонний ресурс. Модернизация шла постепенно: с годами появились возможности вставлять картинки и видео, делать треды — это когда с помощью цепочки твитов можно рассказать длинную историю.

Еще с 2000-х в твиттере действовала бесплатная система верификации пользователей, которые получали потом синюю галочку к своему имени. Сначала это больше было услугой для знаменитостей — чтобы никто не путал фейковые аккаунты с настоящими, но затем это стало общедоступной процедурой.

Чуть ли не самым обсуждаемым событием среди пользователей в 2010-х годах стало увеличение твитов со 140 до 280 символов. Да и то в основе этого решения руководства Twitter не было экономической подоплеки — они хотели, чтобы пользователи, владеющие разными языками, имели одинаковую по объему возможность для высказывания.

В августе 2023 года американский журналист Ронан Фэрроу опубликовал в журнале New Yorker большой рассказ об Илоне Маске (некоторые подробности из него на русском языке можно прочитать на нашем сайте). В частности, Фэрроу говорил, что, приобретя Twitter, Маск на самом деле начал реализовывать идею, слабо связанную с оригинальной концепцией соцсети.

Его давняя мечта — создать универсальное приложение для всего: общения, онлайн-развлечений, покупок, банковских операций. Кроме того, он хочет интегрировать в него технологии из популярных в Азии приложений для общения вроде WeChat. Таким образом, твиты стали бы лишь частью общей большой картины.

Однако все первые шаги к этому сопровождались немалым хаосом. Маск отменил традиционную верификацию, потому что, как пишет Фэрроу, он не любит "медиа-элиту", и ввел платную. Это сразу же привело к появлению огромного количества фейковых или анонимных аккаунтов, чьи создатели просто заплатили 8 долларов за право назваться как угодно.

Затем он и его команда начали менять саму концепцию твиттера. Платные аккаунты начали получать преимущества перед бесплатными: для них еще больше смягчено ограничение на количество символов, разрешено редактирование, их твиты промотируются на большую аудиторию.

В твиттере появилось две ленты для чтения. Одна — обычная, где ты читаешь тех, на кого подписан, а во второй стали появляться популярные твиты. Это нововведение хоть и путало многих, но в целом понравилось. Один из опрошенных Би-би-си британских пользователей твиттера сказал: это как иногда ты идешь с близкими друзьями в ресторан, а иногда с толпой незнакомых людей в паб.

При этом нельзя сказать, что промотирование было самым честным: твиты самого Илона Маска попадали в ленту буквально каждого пользователя. Издание Gizmodo со ссылкой на свои источники в феврале 2023-го рассказывало, что Маск дал инженерам приказ увеличить охват его твитов в тысячу раз.

В августе 2023-го издание Washington Post обнаружило, что социальная сеть X на пять секунд задерживает переход по ссылкам на некоторые ресурсы, которые так или иначе критиковал Илон Маск. Это принадлежащие (признанной в России экстремистской) корпорации Meta фейсбук и инстаграм, газета New York Times, информационное агентство Reuters. Согласно данным исследования, которые приводит Washington Post, около 53% пользователей закрывают вкладку, если она не начинает отображать содержимое в течение трех секунд.

Зачастую все эти изменения сопровождались значительными техническими сбоями. Например, 30 июня 2023-го Х ввел лимит на количество просмотров твитов, для платных пользователей — побольше, для бесплатных — поменьше. Это привело к тому, что у огромного количества людей во всем мире лента просто перестала обновляться на несколько часов.

Сооснователь Twitter Джек Дорси в тот день опубликовал в своем аккаунте фотографию зеленого поля — без подписи. Это отсылка к популярному весной и летом 2023-го мему: если у тебя стресс, просто иди и потрогай траву.

Еще одно доказательство, что Илон Маск превращает соцсеть в суперприложение, появилось в августе 2023-го — Х опубликовал новое соглашение о конфиденциальности, где просит разрешение на сбор биометрических данных (без уточнения, что имеется в виду и зачем это нужно).

Как соцсеть X стала масштабным источником дезинформации



Безусловно, нельзя сказать, что в твиттере до Илона Маска не было фейковой информации. Согласно исследованию издания Science, сделанному еще в 2017 году, твиты, содержавшие откровенную неправду и провокации, взрывными темпами появлялись после каждого громкого события, и скорость их распространения была в семь раз выше, чем распространения достоверной информации, например, из аккаунтов официальных СМИ.

Вместе с тем в Twitter был специальный отдел, который или блокировал информацию с фейковыми новостями или давал пользователям самим делать специальные уточнения прямо в исходном твите о том, что он содержит ложь. С приходом Илона Маска этот отдел попал под сокращение.

В итоге сейчас такие мировые СМИ, как Bloomberg, Washington Post, Guardian, Al Jazeera и многие другие, прямо говорят своим читателям не доверять всей информации из твиттера. А Еврокомиссия провела свое исследование и в сентябре 2023-го заявила, что доля фейковых новостей в твиттере больше, чем в любой другой социальной сети.

Сотни фейков с 2022 года были посвящены войне России и Украины — сообщения, содержащие неправду подкреплялись фото и видео, сделанными в других странах и в другие годы. Комиссар ЕС Вера Юрова, руководившая исследованием, прямо обвинила Россию в том, что она тратит миллионы евро на продвижение дезинформации. В 2023-м, говорит она, охват и влияние "аккаунтов, поддерживаемых Кремлем", еще больше возросли.

С началом атаки ХАМАС на Израиль пошла новая волна фейков. Репортер телеканала NBC Бен Коллинз назвал твиттер в эти дни "буквально местом военных действий". В ход шли сообщения о том, что израильский премьер-министр срочно госпитализирован (это неправда), что Израиль атаковал церковь в секторе Газа (тоже неправда). Видео боя трехлетней давности в Сирии выдавалось за только что отснятое на палестинских территориях. И это только малая часть примеров.

На сомнительные источники в своем аккаунте со 150 млн подписчиков ссылался даже сам Илон Маск и потом удалил эти сообщения.

"Ускоряющаяся гибель Twitter ни в коем случае не входит в число худших злодеяний прошлой недели. Но в решающий момент ему удалось усугубить мировые страдания", — написала медиаобозреватель Guardian Маргарет Салливан.

Значительно ухудшилось и качество рекламы в ленте, а пометка о том, что твит является оплаченным, стала практически невидимой. Так, в ленте можно увидеть рекламу азартных видеоигр, предложения потратить 200 долларов и через неделю получить 5 тыс. — и тому подобное.

На этом фоне Илон Маск предпринял еще одно недружественное действие против традиционных СМИ. Теперь если опубликовать в Х ссылку на любой материал из них, соцсеть скроет его заголовок. Маск подтвердил, что это — его решение, принятое, по его словам, из эстетических соображений.

"Мой опыт показывает, что дезинформации [в Twitter после поглощения] стало меньше, а не больше. Люди используют систему и считают ее хорошим источником правды", — говорил Илон Маск в интервью Би-би-си в апреле 2023 года.

Сможет ли кто-то прийти на место Twitter



Безусловно, огромное количество лояльных пользователей и строившаяся десятилетиями репутация дают соцсети Х очень большой запас прочности. Но почувствовавшие слабину конкуренты уже действуют.

В июле 2023 года Meta представила мобильное приложение под названием Threads. Изначально она задумывалась как часть инстаграма, дающая возможность оставлять там текстовые сообщения. Но на фоне проблем Х корпорация Марка Цукерберга решилась создать прямого конкурента.

В ней можно залогиниться, используя свой профиль в инстаграме, добавить друзей оттуда, оставить голосовое или текстовое сообщение длиной до 500 символов, дать ссылку или картинку. Можно репостить сообщения, ставить лайки. Словом, Threads выглядит максимально похоже на твиттер.

Но соцсеть не взлетела. Ее после выхода скачали 100 млн раз, однако всего через месяц там осталось не более 8 млн активных пользователей. Больше всего людей раздражало то, что связанный с инстаграмом аккаунт можно удалить только вместе с инстаграмом же.

У Threads не получилось сразу запуститься в Евросоюзе, там взяли время на то, чтобы оценить, насколько сбор соцсетью данных пользователей соотносится с европейскими законами о защите персональных данных. У российской аудитории вообще было мало шансов познакомиться с этим приложением, власти заблокировали его через день после выхода.

"Убийцей твиттера", как называли Threads в первые дни после релиза, эта социальная сеть тоже не стала.

В тестовом режиме сейчас работает социальная сеть Bluesky. Ее сооснователь Джек Дорси начал работу над ней, еще когда работал в Twitter. Его идея была не в том, чтобы конкурировать с головной компанией, а в том, чтобы создать общую для всех желающих соцсетей систему курирования контента и модерацию — на основе открытого протокола.

В Bluesky тоже есть весь основной функционал твиттера: сообщения длиной до 300 символов, хэштеги, поиск по популярным записям. У него сейчас 1 млн активных пользователей, а попасть туда можно по приглашениям-инвайтам от тех, у кого уже есть аккаунт. Дата полноценного релиза Bluesky пока неизвестна.

То самое январское расследование издания Verge заканчивалось словами, которые написаны словно сегодня: "Маск, похоже, не подозревает, что он на самом деле сломал. Это корпоративная культура, которая превратила Twitter в одну из самых влиятельных социальных сетей в мире. Это правила, на которых строилась безопасность этой платформы. И это доверие пользователей, которые каждый день наполняют ее своими разговорами. Последние новости и своеобразные шутки — это была истинная ценность твиттера и его вклад в мир".

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