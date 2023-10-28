Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 28 октября, резко раскритиковал "беспрецедентную эскалацию" израильских бомбардировок сектора Газа и вновь призвал к немедленному прекращению огня для доставки гуманитарной помощи.

"Меня воодушевило то, что, казалось, растет консенсус в отношении необходимости хотя бы гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели. Эту ситуацию необходимо обратить вспять", — написал Гутерриш в соцсети X (бывший Twitter).

I was encouraged by what seemed to be a growing consensus for the need of at least a humanitarian pause in the Middle East. Regrettably, instead I was surprised by an unprecedented escalation of bombardments, undermining humanitarian objectives. This situation must be reversed. — António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023

"Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня наряду с безоговорочным освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи в объеме, соответствующем острым потребностям населения Газы, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа", — добавил генсек ООН.

I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire, together with the unconditional release of hostages & the delivery of relief at a level corresponding to the dramatic needs of the people in Gaza, where a humanitarian catastrophe is unfolding in front of our eyes. — António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023

Боррель: Срочно необходима пауза в боевых действиях

С требованием приостановки боевых действий в секторе Газа также выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Газа полностью обесточена и находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, были убиты. Это противоречит международному гуманитарному праву", — написал он в X.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023

"Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ", — подчеркнул Боррель.

Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе

В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Израиле, ЕС и США. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены "с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС", а также освобождения заложников, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели более 1400 человек, сообщили израильские власти. По подтвержденным данным на 28 октября, в плену ХАМАС остаются 229 человек.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram