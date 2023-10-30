Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы, куда приземлился рейс из Тель-Авива. Участникам антисемитской акции удалось прорваться на взлетно-посадочную полосу, из-за чего пассажиры несколько часов не могли покинуть самолет. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к утру понедельника.

Пресс-служба главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу заявила, что аэропорт "полностью находится под контролем органов правопорядка". "Беспорядки пресечены", — подчеркнули в ведомстве.

По данным полиции, были задержаны около 60 участников антисемитской акции. Уточняется, что они "доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства". Всего, заявили власти, установлены личности "более 150 активных участников беспорядков". При этом, по оценке Baza, в акции участвовали около 1500 человек.

Еще накануне вечером следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Соответствующая статья российского УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Будут ли задержанные привлечены по этому делу, в заявлениях публичных спикеров не уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам, что "производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто". Ответственность за случившееся чиновник возложил на "врагов" России. В частности, Меликов обвинили в провокации Telegram-канал "Утро Дагестана", который якобы администрируют с территории Украины "предатели и бандеровцы". Ресурс основал переехавший в Киев экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, однако, по словам политика, он уже больше года не имеет отношения к этому каналу.

В ходе беспорядков травмы получили двадцать человек, в том числе девять сотрудников полиции. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана.

В интернете опубликованы многочисленные ролики, авторы которых запечатлели, в частности, скандирование антисемитских лозунгов, звуки выстрелов и бросание камней в сотрудников полиции. На протяжении большей части самой акции силовики преимущественно бездействовали, обращают внимание журналисты "Новой газеты. Европа".

Пассажиры рейса из Тель-Авива, по предварительным данным, не пострадали. По данным "Новой газеты. Европа", из 50 находившихся на борту людей гражданами Израиля были четверо. Журналисты отмечают, что подобные рейсы часто используют для поездок в Москву — билеты на маршрут с пересадкой стоят существенно дешевле, чем на прямой перелет.

Российские федеральные телеканалы по состоянию на 10 утра по московскому времени (9 утра по рижскому), в основном, проигнорировали события в Дагестане, внимание на это обратило "Агентство". Ведущий новостной программы НТВ посвятил освещению темы около двух минут, полноценный сюжет при этом показан не был. "Первый канал" и "Россия-1" в утренних выпусках новостей об антисемитской акции в аэрпорте Махачкалы умолчали.

Аэропорт Махачкалы пока не возобновил работу. Предполагается, что он начнет принимать рейсы в ночь на вторник. "Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории", — заявили в Росавиации. По словам главы региона, оборудование аэропорта в ходе беспорядков повреждено не было. При этом, пишет Mash, магазины и склады на территории комплекса были разгромлены и разграблены.

Министерство иностранных дел и офис премьер-министра Израиля в совместном заявлении выразили надежду, что "российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян".

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