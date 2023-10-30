Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) этим утром пересекла границу с сектором Газа, а израильские танки блокировали шоссе Салах ад-Дин, пишет агентство AFP со ссылкой на очевидцев.

"Они перерезали дорогу Салах ад-Дин и стреляют по любому транспортному средству, которое пытается по нему проехать", — рассказал журналистам местный житель.

Эту информацию подтверждает Рушди Абуалуф, корреспондент BBC в секторе Газа. "Люди прислали видео и фотографии израильских танков и бульдозеров, блокирующих шоссе Салах ад-Дин. Похоже, что доступ к городу Газа и северной части сектора Газа по этой дороге перекрыт", — рассказал он, сославшись на коллег и очевидцев.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ответ на запрос AFP заявил, что не будет подробно комментировать действия военных, поскольку "безопасность наших сил остается приоритетом". Вместе с тем он подтвердил, что израильские военные расширили масштаб операции в секторе Газа.

7 октября боевики ХАМАС обстреляли Израиль из сектора Газы, а также, разрушив приграничные заграждения проникли в близлежащие населенные пункты, где, по последним данным, убили около 1400 и взяли в заложники более 220 человек. Израиль в ответ начал наносить авиаудары по сектору Газа; подконтрольное ХАМАС местное министерство здравоохранения утверждает, что их жертвами стали более 8000 человек. Боевики на протяжении последних трех недель продолжали обстрелы израильских городов.

Правительство Израиля неоднократно призывало мирное население покинуть северную часть сектора Газа, где преимущественно укрываются боевики, в том числе в свете новостей о готовящейся полномасштабной операции против ХАМАС. Тысячи палестинцев бежали в районы, граничащие с Египтом. В то же время представители ООН отмечали, что сотни человек вывезти из Газы невозможно — это и пациенты больниц, и те, у кого нет транспорта и средств для переезда.

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