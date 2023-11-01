Египетские власти открыли пропускной пункт Рафах на границе с сектором Газа, сообщают корреспонденты AFP и BBC с места событий.

Ожидается, что палестинский анклав сегодня покинут около 400 иностранцев и лиц с двойным гражданство, также оттуда вывезут до 90 тяжелораненых. Некоторые издания сообщают, что египетские власти возвели полевой госпиталь на своей стороне границы.

Телеканал Al Jazeera, ведущий трансляцию с погранпункта Рафах, сообщает, что машины скорой помощи, прибывшие из Египта для вывоза тяжелораненых палестинцев, уже забрали пациентов и подъехали к границе со стороны сектора Газа, но пока что не пересекли ее.

Соглашение об открытии перехода, отмечает газета The Times of Israel, было достигнуто между Израилем, Египтом и группировкой ХАМАС при посредничестве Катара и в координации с США.

Ранее официальный Каир выступал против возобновления работы КПП, опасаясь потока палестинских беженцев. Погранпункт открывали несколько раз для доставки гуманитарной помощи, прибывшей для жителей сектора Газы.

Пока что неизвестно, как долго будет открыт переход и сколько людей согласятся впустить египетские власти, обращает внимание BBC.

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