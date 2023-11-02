Сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции 30 октября для допроса, был отпущен под залог в 8 млн евро. Об этом сообщила вечером в среду, 1 ноября, газета Le Monde.

Задержание российского миллиардера было проведено на основании подозрений в "налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, предполагаемом отмывании денег и скрытой работе в организованной преступной группе", указывает издание со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру Франции.

Прокурор ходатайствовал о заключении Алексея Кузьмичева под стражу, однако тот покинул здание суда с обязательством внести залог. Сейчас бизнесмен находится под судебным надзором, ему запрещено покидать Францию.

В то же время финансовая прокуратура объявила о начале формального расследования дела российского бизнесмена. Как отмечает Reuters, начало такого расследования во Франции не означает, что задержанному предъявлены обвинения или что следственные действия должны привести к суду. Правоохранительные органы считают достаточным наличие оснований для продолжения расследования. Следственные действия могут продолжаться годами, прежде чем будет решено передать дело в суд или сдать его материалы в архив, указывает агентство.

Ранее в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве в доме российского предпринимателя в Париже и на его вилле в Сен-Тропе прошли обыски. После задержания Кузьмичева, которого наблюдатели считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "будет содействовать в защите его прав как гражданина России", если "на то будет пожелание задержанного".

С марта 2022 года Кузьмичев находится под санкциями Евросоюза, введенными в связи с российским вторжением в Украину. В связи с этими санкциями французские власти наложили арест на две его яхты. В свою очередь, бизнесмен подал иск к таможне, и в конце 2022 года арест с обеих яхт был снят.

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