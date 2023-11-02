Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер наложила запрет на деятельность в Германии палестинской террористической группировки ХАМАС, а также международной сети "Самидун", близкой к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП). Немецкое крыло организации "Самидун" будет распущено, заявила Фезер в четверг, 2 ноября.

У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности. "Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", — подчеркнула она.

Фезер напомнила, что террористическая группировка ХАМАС имеет своей целью уничтожение Государства Израиль. "Самидун" как международная сеть под видом акций солидарности с заключенными в разных странах распространяет антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду, подчеркнула глава МВД.

По оценке Федерального ведомства по охране конституции, ХАМАС в Германии активно поддерживают около 450 человек, многие из которых имеют немецкое гражданство. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после нападения боевиков на Израиль и последовавших акций солидарности с палестинскими террористами в Германии сообщил о намерении запретить деятельность этой группировки в стране.

Радикальное исламистское движение ХАМАС, боевики которого осуществили 7 октября масштабную атаку на Израиль, признанно в Евросоюзе и США террористической группировкой. Члены "Самидун" организовывали в Германии акции в поддержку палестинцев и против Израиля, вызвавших резкую критику, и публиковали в соцсетях фотографии с этих мероприятий и посты в поддержку ХАМАС. В частности, широкую огласку получила акция "Самидун" 7 октября в Берлине, когда ее члены праздновали террористическое нападение на Израиль и раздавали прохожим сладости в районе Нойкельн.

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