Проложенный по дну Финского залива кабель связи, принадлежащий компании "Ростелеком", был поврежден в середине октября, сообщает Yle со ссылкой на данные министерства экономики Финляндии.

Компания уведомила финские власти об инциденте 12 октября, чтобы обсудить возможность проведения ремонтных работ. Сейчас повреждения в исключительной экономической зоне Финляндии устраняет российское ремонтное судно под наблюдением береговой полиции.

Как отмечает ERR, речь идет о кабеле, который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. Его протяженность — около тысячи километров, он пересекает экономические зоны Финляндии и Швеции.

"Ростелеком" проинформировал Хельсинки о повреждении кабеля спустя четыре дня после аварии на трубопроводе Balticconnector. Примерно в то же время был поврежден кабель, пролегающий между Эстонией и Швецией.

Заместитель начальника береговой охраны Финляндии по Финскому заливу Микко Хирви допустил, что эти события могут быть связаны, но подчеркнул, что точной информации по этому поводу пока что нет.

Согласно данным предварительного расследования, Balticconnector был частично разрушен якорем китайского контейнеровоза, шедшего из Шанхая в Санкт-Петербург. Среди версий случившегося называли ошибку экипажа и преднамеренные действия.

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