Польские водители-дальнобойщики устроили акцию протеста, заблокировав три пропускных пункта на границе с Украиной и не пропуская через них грузовики, кроме везущих гуманитарную помощь и поставки для украинской армии.

Им не нравится, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

По данным украинского министерства транспорта, ежемесячно польско-украинскую границу проходят 40–50 тысяч грузовиков, по большей части принадлежащие украинским компаниям. Это вдвое больше, чем до войны.

Как пишет "Украинская правда", протестующие блокируют три погранпункта: в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Они пропускают в обоих направлениях только по одному грузовику в час. Исключение делается для машин, везущих грузы для армии, гуманитарную помощь, а также скоропортящиеся продукты и живой скот.

На легковые автомобили блокада не распространяется.

По сообщениям, пограничный переход в Медыке пока остается открытым. Однако протестующие не исключают, что если их требования не будут выполнены, то могут быть заблокированы и другие контрольно-пропускные пункты.

Поляки требуют, чтобы украинские водители снова ездили в ЕС только по разрешениям, чтобы были ужесточены правила для иностранных перевозчиков внутри Европы, а также чтобы в Польше нельзя было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС.

Кроме того, польские водители требуют, чтобы им разрешили выезжать из Украины в отдельной очереди в рамках электронных очередей для автомобилей с номерами ЕС. Они также просят создать отдельную очередь на границе для порожних грузовиков и предоставить им доступ к украинской системе грузоперевозок "Шлях".

Еще до начала блокады в министерстве инфраструктуры Украины заявили, что большинство требований не могут быть выполнены. По словам замглавы ведомства Сергея Деркача, требования польских дальнобойщиков "мягко говоря, не коррелируют с интересами наших перевозчиков".

Как развивался конфликт



Требование к украинским перевозчикам пересекать границу только по разрешениям будет означать возврат к старым правилам, на которые украинцы жаловались годами.

До войны, если украинский водитель ехал в Германию через Польшу, он должен был иметь два разрешения: транзитное польское и немецкое — в страну назначения.

Получить разрешение непросто: к компаниям-перевозчикам предъявляются жесткие требования (которые поляки теперь требуют сделать еще жестче).

Кроме того, количество разрешительных документов ограничено — каждая страна ежегодно определяла, сколько из них выдать Украине. Эти разрешения затем раздавались украинским перевозчикам.

Как объяснил Би-би-си глава Международной транспортной ассоциации Украины Руслан Паращич, работать в этой системе было сложно: она была "коррумпированной, злоупотребляли, эти разрешения выдавались отдельными пакетами, потом их сжигали, продавали".

С появлением электронной разрешительной системы процессы стали более прозрачными.

Но поляки начали сокращать количество разрешений, говорит Паращич. Транспортные ассоциации пытались бороться с ограничениями через суды, и им это удалось, но устойчивого улучшения не произошло.

Когда началась война, цены взлетели по всему миру, Европа начала поднимать тарифы на свои транспортные маршруты. Но польские перевозчики все равно остались в выигрыше: поток перевозок уменьшился, и они создали хабы, куда привозили товары, предназначенные для Украины, из разных стран Европы, говорит Паращич.

Чтобы украинским водителям было проще выезжать за границу по работе, в прошлом году в Украине была создана система "Шлях". Ее могут использовать люди, перевозящие медицинские, гуманитарные, военные грузы, а также пассажиры.

Однако зарегистрировать польский автомобиль в системе нельзя.

Польские компании, в которых во множестве работали украинцы, сейчас столкнулись с оттоком водителей: во-первых, с началом войны выезд из Украины для мужчин ограничен, а во-вторых, летом 2022 года ЕС утвердил временное соглашение об упрощении автомобильных перевозок между Украиной и ЕС, известное как "транспортный безвизовый режим". Теперь украинцам не нужно разрешение, и они могут самостоятельно ездить в ЕС за своими товарами.

Польские компании хотят получить регистрацию в Украине и посадить за руль украинских водителей, поэтому и хотят получить доступ к "Шляху".

Весной этого года стороны продлили "транспортный безвизовый режим" до 30 июня 2024 года, и польским перевозчикам это явно не нравится. Они обвиняют украинских водителей в том, что, въехав в Евросоюз, те начинают заниматься перевозками уже внутри Европы, демпингуя цены на рынке и нанося ущерб местному бизнесу.

Не только транспорт



21 сентября министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что ведет переговоры с польскими властями о транзите своего зерна.

С начала войны аграрный сектор Украины оказался резко ограничен в возможностях экспорта своей продукции, который прежде в значительной степени осуществлялся по морю. Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС, что вызвало падение закупочных цен на сельхозпродукцию у фермеров из соседних Польши, Венгрии и Словакии.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023 года действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

Затем Еврокомиссия решила не продлевать запрет с 15 сентября. Польские власти на это сказали, что продолжат запрещать импорт.

Накапливавшееся взаимное недовольство привело к обмену резкими репликами между политиками из обеих стран. Причем произошло это и в кулуарах генеральной ассамблеи ООН, и на самом ее заседании.

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