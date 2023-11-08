Одобренный ранее Палатой представителей, где большинство у республиканцев, законопроект не прошел в Сенате, где преимущество у демократов. Белый дом обещал наложить на него вето.

Сенат США во вторник, 7 ноября, заблокировал законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине. Ранее, 2 ноября, он был одобрен Палатой представителей, где большинство у республиканцев, но не прошел голосование в верхней палате Конгресса США, где преимущество у демократов.

Если бы Сенат одобрил законопроект, он был бы передан на подпись президенту США Джо Байдену, однако Белый дом заранее предупредил, что Байден наложит вето и откажется подписывать данный документ, даже если он пройдет голосование в обеих палатах и окажется на его столе.

Законопроект о чрезвычайной помощи Израилю

Законопроект, впервые представленный республиканцами в Палате представителей 30 октября, стал первой крупной законодательной инициативой при новом спикере нижней палаты Майке Джонсоне. Суть его в предоставлении помощи исключительно для Израиля, в том числе, предполагалось выделить 4 млрд долларов на закупку израильских систем противовоздушной обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд долларов на разработку системы "Железный луч".

После того, как законопроект был представлен, он подвергся критике со стороны американских сенаторов. Так, 31 октября лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл указал на необходимость включения в законопроект меры в отношении четырех регионов — Украины, Израиля, Тайваня и границы США с Мексикой.

В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал представленный в Палате представителей законопроект "несерьезным предложением". Если он будет принят нижней палатой, то при поступлении в Сенат у него не будет никаких шансов, заявил он журналистам.

Байден попросил у Конгресса помощь и Израилю, и Украине

Ранее, 20 октября, Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля и 31 млрд долларов дополнительных средств, в том числе 10 млрд на помощь палестинскому населению, 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и 7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. Общая сумма запрошенных президентом США у Конгресса средств составила 106,7 млрд долларов (100 млрд евро).

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