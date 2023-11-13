С марта 2024 года в Литве намерены конфисковывать и передавать автомобили с российскими номерами, сообщают журналисты телеканала LNK.

В середине сентября в Медининкай журналисты LNK фиксировали как минимум 4 автомобиля с российскими номерами. Сейчас не видели ни одного. Литва с 11 сентября не впускает зарегистрированные в РФ автомобили.

"За первую неделю мы насчитали 58 автомобилей с российскими номерами, за вторую 70, а сейчас либо ни одного, либо 1-3 в день попадаются", — сказала представитель Таможенного департамента Ирина Фролова-Милашене.

Зарегистрированные в РФ автомобили не впускают Литва, Польша, Финляндия, Латвия и Эстония. Латыши пошли еще дальше — они намерены конфисковывать такие автомобили. Это будет сделано до 1 февраля 2024 года.

Конфискованные автомобили латвийская сторона будет передавать гражданам Украины. В Латвии это вызвало возмущение среди владельцев таких авто, сказал председатель Литовской общины в Латвии Роландас Жалнерюс. По его словам, некоторые заявили, что не будут регистрировать авто в Латвии: "Уже сейчас началась неразбериха, люди провоцируют друг друга, одни выступают за, другие против такого решения". Литва также приняла решение, что будет делать с такими автомобилями.

"Им дан переходный период до 11 марта, они могут вывезти эти автомобили. Если они этого не сделают, автомобили конфискуют. Или же сопроводят до границы, чтобы их могли вывезти", — сказал глава Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Такие решения Литва и Латвия принимают на основе рекомендаций Еврокомиссии. Однако Европарламент заметил, что страны ЕС должны прекратить конфискацию автомобилей с российскими номерами, поскольку это дискредитирует санкции.

Один из инициаторов резолюции Андрюс Кубилюс сказал, что ЕС должен принять более жесткие меры, чем санкции в отношении косметики или автомобилей. Кубилюс отмечает, что следует ввести санкции для "Росатома", удобрений, других энергоресурсов, которые россияне еще экспортируют, чтобы у них не было денег на финансирование войны. Кащюнас не считает конфискацию автомобилей мелочью.

"Легко сидеть на диване и говорить, что я не воюю, воюет кто-то другой. Но когда тебя просят сделать что-то, чтобы война закончилась — нет, я лучше поеду в Европу, попутешествую. Нет, такого не будет. Я считаю, что автомобили надо конфисковывать. А потом отдать украинцам", — сказал он.

В Литву могут въезжать только те автомобили с российскими номерами, которые едут транзитом в Калининградскую область. Сколько в Литве ездит автомобилей с российскими номерами? Этого никто не знает.

Заниматься такими автомобилями будет таможня. Но представитель таможни сказала, что им должны помогать и другие службы, например, СОГГ и полиция. Пока автомобили с российскими номерами конфискует лишь Германия.

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