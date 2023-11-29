Ночь с 26 на 27 ноября для 35-летнего депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, очевидно, выдалась бессонной. За вечер, ночь и почти весь следующий день она написала в соцсетях почти десяток постов с критикой главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного — одной из самых популярных фигур в Украине. Она призвала его уйти в отставку. Это вызвало настоящую бурю в политической жизни Украины.

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Главная претензия заместительницы главы парламентского комитета по обороне Марьяны Безуглой к Залужному заключается в том, что главком, по ее словам, не смог предъявить план действий в войне с Россией на 2024 год.

"Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный", — написала Безуглая.

При этом она опубликовала полученные от генштаба количественные показатели плана мобилизации на следующий год — 20 тысяч человек в месяц.

По закону эти данные могут представлять собой государственную тайну, и их разглашение может быть уголовно наказуемым.

"Эта дискуссия была непубличной, но напряженность нарастала, и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может дать никакого плана действий на 2024 году, а все их предложения относительно мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей — без единого предложения о переменах в системе ВСУ — то такое руководство должно уйти", — заявила Безуглая.

Эта ее атака на Залужного произвела эффект разорвавшейся бомбы. При этом в последние недели Безуглая уже несколько раз публиковала посты с критикой в адрес руководства ВСУ, обвиняя его в неэффективности.

Все это происходило на фоне слухов о конфликте между офисом президента Зеленского и высшим военным командованием, который усугубился после выхода в начале ноября в британском журнале Economist статьи Залужного.

В ней он в довольно пессимистичном тоне описал состояние дел на поле боя, сообщив, что война переходит в стадию позиционного противостояния, что выгодно России.

Президент Зеленский публично возразил Залужному, заявив, что "это не патовая ситуация". Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква высказался резче, посоветовав военным поменьше комментировать в прессе дела на фронте.

В тот момент политики и эксперты всерьез обсуждали возможность отставки Залужного, и нынешний прямой призыв к этому от Безуглой многие могли воспринять как определенный сигнал или "прощупывание" со стороны Офиса президента.

Высшее руководство страны пока не осудило заявления Безуглой, хотя это сделали многие депутаты от президентской партии "Слуга народа".

Сама Безуглая в беседе с Украинской службой Би-би-си отмела предположения, что выполняла чье-то указание.

Кто такая Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая не имеет непосредственного отношения к военному делу, хотя некоторое время служила в "зоне АТО" на Донбассе, а потом работала в Министерстве обороны. Там она занималась реформой медицинской службы вооруженных сил, поскольку имеет медицинское образование и даже работала по специальности в киевской поликлинике.

Алексей Гордеев, бывший работник проектного офиса реформ Министерства обороны, к которому имела отношения Безуглая, говорит, что уже тогда отличительными чертами ее характера были упорность, лидерские амбиции и "умение идти вперед, как танк".

Он также характеризует ее личность как "control freak", то есть, как сторонницу микроменеджмента, контроля над всеми мелочами.

"К сожалению, Безуглая — типичный пример, когда интеллект и упорство работают со знаком минус, — резюмирует Гордеев. — Когда отсутствует понимание контекста и когда партийная среда не контролирует голосистых ораторов, а, наоборот, использует их".

Еще один бывший сотрудник офиса реформ отказался давать характеристику Безуглой, но на условиях анонимности сказал, что он — в шоке от ее действий, и что она пишет "очень неправильные вещи".

Оставив медицинскую карьеру и работу в минобороны, в 2019 году Безуглая пошла в политику. Она выиграла выборы в мажоритарном округе в киевской Оболони, представляя президентскую партию "Слуга народа".

В парламенте она довольно неожиданно получила пост заместительницы главы комитета по вопросам нацобороны, безопасности и разведки. Там Марьяна Безуглая развернула довольно бурную деятельность, связанную с наиболее деликатными вопросами спецслужб и армии.

Кроме прочего, именно в ее ведении была кардинальная реформа Службы безопасности Украины, которая так и не была реализована.

Кроме того, она возглавляла парламентскую комиссию по расследованию т. н. "Вагнергейта".

Этот скандал разгорелся после срыва операции украинской разведки в июле 2020 года. План разведки состоял в том, чтобы принудительно посадить в Киеве самолет и арестовать летевших на нем 33 наемников российской частной военной компании "Вагнер". В последний момент операция была сорвана и российским наемникам удалось избежать ловушки.

Парламентская оппозиция и даже бывшие сотрудники разведки обвинили офис президента Зеленского в утечке информации и срыве операции. Комиссия, которую возглавила Безуглая, должна была выяснить подробности дела. Однако в итоге комиссия так и не нашла ответ на этот вопрос, но, правда, отдельно заявила, что Офис президента точно не причастен к скандалу.

Еще несколько неоднозначных случаев произошло уже во время полномасштабной войны. В частности, негативную реакцию со стороны военных и политиков вызвало то, что она, как депутат, ездила на фронт и присутствовала на командных пунктах во время боевых действий — например, во время тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне прошлого года.

Сама она говорила, что не вмешивалась в работу военных, а изучала их потребности, чтобы помочь как депутат.

Что говорят про атаку на Залужного

В своих постах Марьяна Безуглая критикует главкома ВСУ за "советизацию" украинской армии, за недостаточно проработанный, по ее словам, план контрнаступления этим летом и даже за то, что до сих пор не уволен многолетний начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Кроме того, она обвиняет руководство генштаба в покрывании генералов, которые, по ее мнению, неэффективно исполняют свои обязанности. Среди этих генералов она упоминает Героя Украины, бывшего командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василия Зубанича. Безуглая называет его кумом начальника генштаба Сергея Шапталы и обвиняет его персонально в неудаче наступления на юге этим летом.

Абсолютное большинство украинских политиков, общественных деятелей и военных осудили заявления Безуглой о Залужном.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что только Россия может быть заинтересована в том, чтобы воспользоваться "так называемой напряженностью" в отношениях президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Залужного. Интервью, в котором Данилов это сказал, было записано до заявления Безуглой, но вышло утром как раз в разгар скандала.

Многие депутаты от фракции "Слуга народа" назвали заявления соратницы по фракции неуместными.

"В условиях войны вопросы к военно-политическому руководству должны быть исключительно в рамках четко обозначенных процедур и институтов. Иначе это расценивается как дискредитация и провокация, что играет на руку врагу", — написала в фейсбуке депутат Татьяна Цыба.

Депутат Богдан Яременко заявил в соцсети, что "всем нужно набраться мужества и замолкнуть до конца войны".

При этом руководители парламента или президентской партии Безуглую не осудили.

Возмущение нападками на главкома выразили во фракции "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, а депутат Роман Костенко из другой оппозиционной партии, "Голос", заявил, что Безуглая говорит неправду, когда утверждает, что у генштаба нет плана на 2024 год.

По словам Костенко, этот документ существует, но в силу секретности может быть представлен исключительно на Ставке Верховного главнокомандующего.

"Планы есть, однозначно. Я к ним не допущен, но я знаю в целом, какие есть планы. То, что их не знают отдельные депутатки, это не значит, что плана нет. Я думаю, что его знает президент. Он же не говорит, что плана нет, и ставка об этом не говорит", — сказал Костенко в интервью изданию Liga.net.

При этом Костенко предполагает, что действия Безуглой могут быть инспирированы офисом президента Зеленского.

"Если бы в офисе не хотели, чтобы та или иная риторика исходила от депутатов от „Слуги народа", она б оттуда не исходила. Это я вижу за пять лет пребывания в парламенте", — сказал оппозиционный депутат.

Украинский политолог Владимир Фесенко убежден, что действия Безуглой несут Зеленскому больше вреда, чем пользы — поскольку в случае отставки генерал Залужный может стать мощным политическим конкурентом нынешнего президента.

"Пани Марьяна Безуглая, может быть, думает, что оказала большую услугу президенту Зеленскому, призывая к отставке Залужного, — рассуждает политолог, — но на деле она своими провокационными заявлениями уже наделала много вреда президентской команде. Как это ни парадоксально, но то, что она предлагает, это по сути мина замедленного действия против президента Зеленского и, в определенной мере, против интересов Украины в условиях войны".

В Офисе президента на просьбу Би-би-си о комментарии ответили отказом.

Как свои действия объясняет Безуглая

Марьяна Безуглая в интервью Украинской службе Би-би-си сказала, что, несмотря на волну возмущения, которую вызвали ее посты в соцсетях, не считает их ошибкой.

"Это не ошибка. Это — часть айсберга всей той правды, что происходит, и непосредственным свидетелем которой я являюсь. Это я еще очень деликатно сказала. Мы сейчас — на распутье, и я взвалила на себя эту ношу", — сказала Безуглая.

Она отрицает, что согласовывала свои заявления с Офисом президента или делала их в интересах президента Зеленского.

"Можно сказать, что меня прорвало. И это не из-за всех этих теорий, будто я тестирую реакцию общества, — говорит депутат. — Я сама генерирую себе тезисы. Конечно, в коммуникации со своей командой, но мне часто приходится настаивать на определенных моментах. Потому что так вышло, что из нардепов никто так глубоко не погружался в то, что происходит в ВСУ".

По ее словам, она долго пыталась непублично решить проблемы украинской армии, но не встретила конструктивного взаимодействия со стороны генштаба.

"Я пишу очевидные вещи, военные это прекрасно знают, — говорит Безуглая. — Они знают и про непотизм генералитета, и про решения „идите, штурмуйте вон ту посадку", и про то, каким образом готовились бригады. Все это прекрасно известно".

На вопрос, согласна ли она с мыслью секретаря СНБО о том, что раздувание темы разногласий между Зеленским и Залужным работает на Россию, Безуглая ответила уклончиво: "Россия всегда хочет посеять в Украине внутренние разногласия".

"Я считаю, что мы должны быть открытыми, не играть ни во внутренние, ни во внешние политические игры, — говорит депутат. — Есть объективная реальность: ВСУ должны быть современными. Если они не станут современными, мы проиграем. Мы не победим Россию числом".

На вопрос, кто, по ее мнению, должен заменить Валерия Залужного на посту главнокомандующего, Безуглая отвечать отказалась: "Я не будут говорить про кадровые решения. Но если вы спрашиваете о моих мыслях, то я считаю, что никто из предыдущей когорты представителей генеральских фракций этот пост получить не должен".

По ее мнению, к руководству ВСУ должны прийти новые офицеры снизу.

"Среди генералитета есть буквально 5% „белых ворон" в их негативном отборе. Но есть много боевых офицеров на уровне командиров бригад, которых нужно двигать наверх. Но их не двигают, потому что там — „стеклянный потолок". А почему не поставить того же полковника на генеральскую должность?" — рассуждает Безуглая.

Она заверяет, что не выдавала государственную тайну, обнародовав данные о мобилизационном плане на следующий год: "Нет, это не государственная тайна. Во-первых, я опубликовала приблизительные данные и написала, что „не меньше 20 тысяч". Я провела предварительную экспертизу перед тем, как это написать".

Безуглая продолжает утверждать, что у генштаба нет плана действий на 2024 год. По ее словам, об этом знают "все в нашей среде и знают партнеры".

Генеральный штаб на просьбу Би-би-си отреагировать на обвинения со стороны Безуглой ответил, что тут нечего комментировать.

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