Утром 30 ноября неизвестные открыли стрельбу по автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим, пишет газета The Times of Israel. По данным израильских медиков, три человека погибли, еще не меньше шести получили ранения.
Из опубликованной записи с камер видеонаблюдения следует, что около 7:40 утра нападавшие подъехали к остановке, вышли из машины и открыли огонь по группе стоявших там людей. Злоумышленники были нейтрализованы двумя израильскими военными, не находившимися при исполнении обязанностей, и вооруженным гражданским лицом.
Жертвами террористов стали три человека. 24-летний мужчина, пишут израильские СМИ со ссылкой на местную службу скорой помощи, погиб на месте, еще двое пожилых израильтян скончались в больницах от полученных ран.
Личности нападавших пока что не разглашаются. Ряд источников утверждает, что они приехали из Восточного Иерусалима. Полиция в настоящий момент исследует окрестности, чтобы избежать повторения атаки.
В ноябре прошлого года на той же автобусной установке уже произошел теракт, отмечает The Jerusalem Post. Тогда жертвами взрыва стали двое мирных израильтян.