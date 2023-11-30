Утром 30 ноября неизвестные открыли стрельбу по автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим, пишет газета The Times of Israel. По данным израильских медиков, три человека погибли, еще не меньше шести получили ранения.

Из опубликованной записи с камер видеонаблюдения следует, что около 7:40 утра нападавшие подъехали к остановке, вышли из машины и открыли огонь по группе стоявших там людей. Злоумышленники были нейтрализованы двумя израильскими военными, не находившимися при исполнении обязанностей, и вооруженным гражданским лицом.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023

Жертвами террористов стали три человека. 24-летний мужчина, пишут израильские СМИ со ссылкой на местную службу скорой помощи, погиб на месте, еще двое пожилых израильтян скончались в больницах от полученных ран.

Личности нападавших пока что не разглашаются. Ряд источников утверждает, что они приехали из Восточного Иерусалима. Полиция в настоящий момент исследует окрестности, чтобы избежать повторения атаки.

В ноябре прошлого года на той же автобусной установке уже произошел теракт, отмечает The Jerusalem Post. Тогда жертвами взрыва стали двое мирных израильтян.

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