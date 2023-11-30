Решение правительства Финляндии временно закрыть пункты пропуска на границе с РФ существенно увеличило интенсивность пересечения эстонско-российской границы. Об этом заявила руководитель бюро управления границей Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) Эве Калмус в эфире телеканала ETV.

"Мы имеем дело с гибридной атакой [со стороны России], и закрытие финских погранпунктов, безусловно, на нас влияет. Уже сейчас количество пересечений эстонско-российской границы выросло с 4000 до 5000", — сказала Калмус.

Представительница PPA подчеркнула, что до введения ограничений из-за пандемии коронавируса границу пересекали по 10 тысяч человек ежедневно, поэтому нынешнее положение не критическое.

На вопрос о том, кто пересекает границу, Калмус ответила, что в первую очередь это "обычные люди, у которых есть свои личные дела", а также работники дипломатических представительств и их родственники. В то же время, по словам чиновницы, количество людей, едущих из других стран ЕС в Россию или обратно через Эстонию, не изменилось. Как эта статистика объясняет связь между увеличившимся числом пересечения границы и решением властей Финляндии, представительница PPA не уточнила.

По словам Калмус, эстонские пограничники, как и их финские коллеги, столкнулись с несколькими группами граждан третьих стран, которые пытались въехать на территорию страны без виз. Утверждается, что их удалось отправить обратно. "Мы немного изменили методику в отношении подобных групп, чтобы они не доходили до территории Эстонии", — пояснила чиновница.

Калмус подтвердила, что Эстония находится в тесном контакте с соседними странами и сотрудничает с ними в отражении гибридной атаки со стороны России. "У PPA есть свои антикризисные планы, и мы смогли активно их отработать в сотрудничестве с нашими внутренними партнерами, [...], а также Frontex. У чиновников, которые ездили оказывать помощь в Литву и Латвию, тоже большой опыт", — сказала она.

Правительство Финляндии в конце ноября временно закрыло все пропускные пункты на границе с Россией, сославшись на существенно возросшее число граждан третьих стран, прибывающих через эти КПП для подачи прошения о предоставлении убежища. Официальный Хельсинки видит в этом спланированную кампанию, организованную Москвой.

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