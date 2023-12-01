Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту группу из еще шести заложников, сообщает армия Израиля в своем телеграм-канале.

Ранее ХАМАС освободил двух заложниц, таким образом в четверг Израилю были переданы восемь человек.

Израильские средства массовой информации обнародовали список имен шестерых заложников, которые в четверг вечером были переданы Красному Кресту и сейчас направляются на территорию Израиля через Египет.

По сведениям газет Times of Israel и Jerusalem Post, были освобождены:

Сапир Коэн

29-летняя Коэн была похищена вместе со своим приятелем Сашей Трупановым из их дома в кибуце "Нир-Оз". Мама Саши Елена Трупанова и бабушка Ирина Тати также были взяты в заложники. Их отец погиб во время нападения боевиков ХАМАС.

Елена и Ирина, у которых есть гражданство России, были освобождены в среду. Саша остается в заложниках.

Билал и Аиша Зиядне

Сообщается, что они были похищены из кибуца "Холит", где в тот момент они работали в коровнике. Ранее об их местонахождении ничего не было известно, они не считались заложниками ХАМАС.

Иана Грицевски

Эта 30-летняя женщина была похищена из кибуца "Нир-Оз" вместе со своим партнером Матаном Зангуакером. Она также имеет паспорт Мексики, в Израиль эмигрировала 14 лет назад.

Нили Маргалит

Работает педиатрической медсестрой, ей 41 год. Маргалит была похищена из своего дома в кибуце "Нир-Оз". Поскольку ее дом был полностью сожжен, для подтверждения информации о ее похищении понадобилось несколько недель.

Шани Горен

29-летняя женщина была также взята в заложники в кибуце "Нир-Оз".

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