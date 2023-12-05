Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, используемых радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа. Для этих целей они установили насосную систему, мощности которой позволяют затопить подземные проходы и вытеснить из них боевиков, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей властей США.

В середине ноября Армия обороны Израиля завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. По данным газеты, при подаче тысяч кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель. В материале не уточняется, рассматривает ли Израиль возможность использования насосов до того, как будут освобождены все заложники.

Согласно сообщению агентства Reuters, представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать подробности плана по затоплению тоннелей, но заявил: "ЦАХАЛ работает над тем, чтобы уничтожить террористический потенциал ХАМАС различными способами и при помощи различных военных и технологических средств".

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях. Во время атаки на Израиль его боевики, как в ЦАХАЛ утверждали ранее, использовали эту систему для проникновения на израильскую территорию. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. По данным Reuters, ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в этих проходах до сих пор находятся похищенные заложники.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили массовую расправу над мирным населением. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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