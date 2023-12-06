Полиция Непала задержала десять человек, подозреваемых в незаконной вербовке жителей страны в российскую армию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Начальник окружной полиции Катманду Бхупендра Хатри рассказал, что подозреваемых задержали в течение нескольких дней, они находятся под стражей.

Представитель полиции сообщил, что расследуется дело о торговле людьми. Задержанных подозревают в том, что они незаконно брали с безработных молодых непальцев по 9 тысяч долларов (8,35 тыс. евро), после чего отправляли их в Россию по туристическим визам. Когда непальцы попадали в Россию, их вербовали в армию.

Агентство Reuters отметило, что не смогло связаться с задержанными, чтобы получить их комментарии.

Министерство иностранных дел Непала накануне попросило власти РФ остановить вербовку непальцев на войну с Украиной после того, как погибли шесть граждан страны, воевавших в составе российской армии. По разным оценкам, в войне могут участвовать от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан Непала.

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