Бразилия заявила о намерении разместить дополнительный контингент на своей границе с Венесуэлой, после того как венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о планах аннексировать часть территории другой латиноамериканской страны — Гайаны.

Богатый нефтью регион Эссекибо принадлежит Гайане, но Венесуэла с конца XIX века оспаривает права на него.

В минувшее воскресенье власти Венесуэлы провели общенародный референдум по вопросу присоединения этой территории. 95% проголосовавших высказались "за". Несмотря на столь впечатляющую цифру, в референдуме приняли участие всего около двух миллионов человек, то есть примерно 10% населения, имеющего право голоса.

Но президента Мадуро это не смущает, он назвал результаты голосования безоговорочной победой и в среду начал реализацию плана аннексии Эссекибо, предложив Национальной ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы.

Он также распорядился, чтобы государственная нефтяная компания выдала лицензии на разработку нефтяных месторождений региона. Кроме того, отныне на картах Венесуэлы территория Эссекибо будет отмечаться как часть страны. Раньше она изображалась заштрихованной — это означало, что территория спорная.

Гайана привела свои войска в повышенную готовность и обратилась в Совбез ООН с просьбой вмешаться в ситуацию, которая угрожает дестабилизацией всего региона.

Бразильская армия стягивает дополнительные войска и технику к пограничному штату Рорайма. Если Венесуэла решится на военное вторжение в Гайану, осуществить его будет возможно только через территорию Бразилии. В тех районах, где Венесуэла и Гайана граничат напрямую, передвижение войск фактически невозможно из-за ландшафта местности.

Фото: Getty Images

Бразильское командование завило, что усиливает свое присутствие в регионе, чтобы гарантировать невовлечение Бразилии в конфликт.

В среду с радаров пропал военный вертолет Гайаны, на борту которого находились семь человек. Информации о нем по-прежнему нет, однако глава Геншатаба Омар Хан заявил, что на причастность Венесуэлы к инциденту пока ничто не указывает.

История конфликта

Регион Эссекибо занимает 159,5 тыс. квадратных километров и составляет примерно две трети всей территории Гайаны.

Он столетиями является причиной территориальных споров. Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале XIX века.

Однако в 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил эту территорию Великобритании, которая основала там свою колонию — Британскую Гвиану.

В 1966-м Великобритания передала правление местным властям, в результате чего образовалось независимое государство Гайана, включившее в себя все земли бывшей колонии.

Уходя, Лондон заключил с Венесуэлой договор о том, что для контроля над ситуацией на спорных территориях будет учреждена специальная комиссия, в которую войдут представили Венесуэлы и Гайаны. Однако такая комиссия до сих пор не создана.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как предвзятое и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором потребовала раз и навсегда подтвердить, что Эссекибо — законная часть страны. Однако вердикта суда все еще нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда для решения этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания в течение последних пяти с лишним лет.

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