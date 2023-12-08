Сыну действующего президента США Хантеру Байдену предъявлены новые обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам: он не заплатил $1,4 миллиона, вместо этого тратил деньги на наркотики и эскортниц, следует из судебного документа.

В заявлении говорится, что Хантер Байден за 2016-2020 годы потратил не менее 680 тысяч долларов "на женщин", около 190 тысяч долларов "на взрослые развлечения". Этим список претензий из обвинительного заключения не ограничивается.

"Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - утверждает спецпрокурор Дэвид Уайсс.

Всего Байдену-младшему вменяют неуплату налогов на сумму в размере 1,4 миллионов долларов, которые, как говорится в обвинительном заключении, он тратил на "наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи".

В документе также утверждается, что Байден "неплохо зарабатывал", в советах директоров украинского промышленного конгломерата и китайского фонда прямых инвестиций в те годы.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем правонарушениям, связанным с владением оружием.

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