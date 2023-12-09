Одна из самых активных зон боевых действий сейчас находится в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, пишет "Би-би-си Русская служба".

Город окружен израильскими танками с востока и севера, ЦАХАЛ заявляет, что ведет там бои за каждый дом и за "каждый тоннель", имея в виду сеть подземных сооружений, которые построила группировка ХАМАС.

Танки медленно продвигаются к улице Джалал — одной из главных в этом населенном пункте, она ведет к центру города.

В субботу днем израильская армия призвала местных жителей срочно покинуть несколько районов Хан-Юниса, где идут ожесточенные бои. В сообщении, которое опубликовал в сети Х (бывший твиттер) официальный представитель ЦАХАЛ, названы три района города, откуда необходимо эвакуироваться в западном направлении.

Пока непонятно, смогут ли местные жители узнать об этой рекомендации с учетом того, что на большей части Газы сейчас нет связи. Кроме того, жители Газы говорили корреспондентам Би-би-си, что не понимают, куда именно им нужно направляться.

Многие из тех, кто сейчас находится в Хан-Юнисе, прибыли сюда из северных районов Газы после первого этапа израильской наземной операции. Теперь им приходится двигаться снова, передают наши корреспонденты.

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