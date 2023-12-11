Президент США Джо Байден пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Вашингтон, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Основной темой переговоров, которые запланированы на вторник, станет поддержка Киева.

"Пока Россия усиливает удары своими ракетами и беспилотниками по Украине, лидеры обсудят насущные нужды Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Зеленского также пригласили выступить на заседании Сената и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, сообщает CNN со ссылкой на заявления конгрессменов.

В Офисе президента Украины подтвердили визит, Зеленский начет серию встреч и переговоров уже в понедельник. "Среди ключевых тем будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году", — сообщили в Киеве.

Визит Зеленского в Вашингтон станет уже третьим с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Конгресс США из-за внутриполитических разногласий уже несколько месяцев не может одобрить новый пакет военной помощи Киеву. В Белом доме ранее заявляли, что уже выделенные средства подходят к концу, и призвали парламент ускорить работу.

Ранее президент Украины посетил Аргентину, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента страны Хавьера Милея. Зеленский провел переговоры с ним, а также лидерами Уругвая, Парагвая и Эквадора. Это был первый визит украинского президента в Латинскую Америку после начала полномасштабной войны.

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