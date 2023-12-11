Польские дальнобойщики разблокировали первый крупный пункт пропуска на украинской границе, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Блокада пункта пропуска „Ягодин — Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются — они будут следовать в сторону Польши", — сообщил Кубраков.

По данным источников Украинской службы Би-би-си, завтра могут разблокировать пункт пропуска в Рава-Русской.

"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", — заявил Кубраков.

Польские водители-дальнобойщики заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной и стояли там почти месяц.

Им не нравилось, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

У дальнобойщиков был список требований — они обещали продолжать блокаду сначала до Нового года, а затем, если бы переговоры Украины и Польши не привели к желаемым результатам — до 1 февраля.

Из шести пунктов пропуска работали только два, через них выпускали только один грузовик в час.

По подсчетам Ассоциации работодателей Украины, только за три недели эта блокада нанесла украинской экономике ущерб более чем на 400 миллионов евро. Цены на перевозку выросли в несколько раз, и это в самый горячий сезон — перед Рождеством.

Требования перевозчиков

Польские перевозчики требовали, чтобы их украинские коллеги снова ездили в ЕС только с разрешениями, чтобы правила для иностранных перевозчиков внутри Европы ужесточились, и чтобы в Польше невозможно было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС.

Кроме того, дальнобойщики хотели, чтобы им разрешили выезжать из Украины в отдельной очереди для автомобилей с номерами ЕС.

Перевозчики также просили отдельную очередь на границе для пустых фур и чтобы им предоставили доступ к украинской системе "Путь".

Еще в начале блокады представитель Министерства инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявлял, что большинство из этих требований выполнить нереально, и они не соотносятся с интересами украинских перевозчиков.

Украинцы годами перевозили в ЕС грузы только с разрешениями, на которые они жаловались годами, так как их было трудно получить, и к перевозчикам предъявлялись более жесткие требования. Но после полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС подписал с Киевом соглашение о "транспортном безвизе" и отменил эти разрешения.

Затем действие этого временного соглашения продлили до лета 2024 года, и поляки начали волноваться, потому что видят в украинцах своих конкурентов.

По данным украинского Министерства транспорта, ежемесячно польско-украинскую границу проходят 40–50 тысяч грузовиков, в основном принадлежащих украинским компаниям. Это вдвое больше, чем до войны.

"Они [польские перевозчики] говорят, что потеряли свой бизнес. Раньше они работали в России и Беларуси, сейчас у них нет заказов", — рассказывал ранее в интервью Украинской службе Би-би-си замминистра Сергей Деркач, ведущий переговоры с польскими перевозчиками.

Переговоры о том, как разрешить эту ситуацию, Украина и Польша вели на границе весь месяц.

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