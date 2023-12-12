Спецпрокурор Минюста США попросил Верховный суд страны срочно решить, можно ли судить Дональда Трампа за преступления, которые он предположительно совершил, когда занимал пост президента.

Спецпрокурор Джек Смит, который курирует два дела против Трампа, включая дело о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, в понедельник подал в Верховный суд запрос об иммунитете Трампа.

Верховный суд тут же принял запрос к рассмотрению и попросил адвокатов Трампа сформулировать их позицию к 20 декабря. Никаких намеков на то, каким будет их решение, судьи не допустили.

77-летний Трамп в марте должен предстать перед судом по обвинению в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Его адвокаты неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот довод в начале декабря отверг вашингтонский окружной судья. Трамп заявил, что обжалует это решение.

Делая этот не вполне обычный шаг — обращаясь сразу напрямую к Верховному суду — спецпрокурор Смит надеется предотвратить все возможные разбирательства и апелляции в судах более низких инстанций и избежать переноса главного суда над Трампом, начало которого назначено на 4 марта.

В запросе к Верховному суду Смит пишет, что, с его точки зрения, заявления Трампа об иммунитете фундаментально ошибочны.

Трамп и его окружение обвиняют Смита в том, что он пытается перескочить через головы судов низших инстанций лишь затем, чтобы, как выразился представитель экс-президента, поскорее "унизить президента Трампа и миллионы его сторонников".

Если апелляции Трампа затянут процесс до выборов в ноябре 2024 года, то бывший президент может вернуться в Белый дом до того, как будет закончено рассмотрение его дела — если, конечно, во-первых, станет в итоге кандидатом от Республиканской партии и, во-вторых, выиграет выборы.

Но если Трамп снова станет президентом, то в деле против него появятся новые юридические сложности.

"Для общественности крайне важно, чтобы суд принял решение по заявлениям ответчика об иммунитете, и чтобы суд над ответчиком начался как можно быстрее, если утверждения об иммунитете будут отклонены", — пишет в запросе спецпрокурор Смит.

Второе дело против Трампа, которое курирует Смит, возбуждено по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами после ухода с поста президента.

Если Трамп сумеет вернуться на пост президента, он, вероятно, сможет сам себя помиловать по двум делам, которые ведет федеральный спецпрокурор, а также заставить суды двух штатов отложить рассмотрение еще двух дел против него.

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