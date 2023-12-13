Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в туннельный комплекс боевиков террористической организации ХАМАС, сообщило во вторник, 12 декабря, издание The Wall Street Journal. По данным WSJ, Израиль предупредил об этом США. Представители американской администрации считают, что затопление поможет уничтожить туннели, в которых боевики скрывают боеприпасы, и разрушить инфраструктуру террористов. Операция может занять несколько недель.

Вместе с тем, отмечает издание, некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой. Кроме того, существуют опасения, связанные с возможным загрязнением почвы опасными веществами, которые могут находиться в туннелях.

ЦАХАЛ ни разу не комментировал информацию об использовании морской воды для уничтожения туннелей. По данным израильской газеты The Jerusalem Post, процесс затопления начался еще в ноябре, когда ЦАХАЛ установил в Газе пять насосов для перекачивания морской воды.

4 декабря ЦАХАЛ отчитался об обнаружении в секторе Газа более 800 туннелей ХАМАС. Около 500 из них уже уничтожены разными способами, включая использование взрывчатки. Сеть туннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяженность составляет 400–500 км, а глубина достигает 35 м.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному сектору Газа, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня в конце ноября были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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