Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о гибели трех заложников, которых израильские войска приняли за "угрозу" в Шеджайе на севере сектора Газа.

Он назвал имена двоих из трех погибших: Йотам Хаим, похищенный из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалка, захваченный в кибуце Нир-Ам. Имя третьего по просьбе близких решили пока не называть.

Хагари заявил, что ЦАХАЛ берет на себя ответственность за произошедшее и уже начато расследование.

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