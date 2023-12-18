Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейший туннель боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Система, которая делится на ответвления туннелей, простирается более чем на 4 км и расположена примерно в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа, сообщила армейская пресс-служба в понедельник, 18 декабря.

Согласно пресс-релизу, туннели столь большие, что по ним могут передвигаться маленькие автомобили. "Эта система подземных туннелей была проектом, которым руководил Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара, которого считают одним из руководителей нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", — отмечается в сообщении израильской армии. По словам военных, сооружение тоннелей продолжалось несколько лет и стоило миллионы долларов.

В подземных туннелях есть канализация, свет, вентиляция и средства связи. Пол состоит из утрамбованной земли, а стены — из железобетона. Израильские военные обнаружили в тоннелях большое количество оружия, готового к применению.

ХАМАС использует обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Нередко шахты находятся вблизи или внутри гражданских объектов — 9 декабря ЦАХАЛ обнаружила вход в тоннель боевиков в школьном кабинете. В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей составляет 500 км.

В начале ноября американская газета The Wall Street Journal узнала, что Израиль задумал затопить туннели ХАМАС. Спустя месяц, 12 декабря, газета сообщила, что ЦАХАЛ начал закачивать морскую воду в подземную инфраструктуру группировки.

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