Министры обороны Литвы и Германии подписали план действий по размещению бригады немецких военных в балтийской стране, сообщает LRT. Переброска войск на постоянное базирование начнется в следующем году и завершится в 2027-м.

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, в течение 2024 года в Вильнюс приедут первые несколько сотен немецких военных. "В 2027 году немецкая бригада в Литве должна выйти на полную боевую готовность. Это значит, что все подразделения будут полностью собраны, оснащены и готовы к выполнению поставленных задач", — заявил глава ведомства.

Всего в Литве будут расквартированы около 5000 человек. Военные будут служить в Руднинкай и Рукле, часть из них будет жить в Вильнюсе и Каунасе. Многие солдаты и офицеры, как ожидается, переедут вместе с семьями — для их обустройства литовские власти намерены развить и модернизировать необходимую инфраструктуру, а также помочь арендовать или построить жилье.

"Бундесвер никогда раньше не размещал на постоянной основе столько военных. Это будет новшество. Здесь будет действительно большая бригада. [...] Мы посылаем четкий сигнал тем, кто угрожает миру и безопасности в Европе", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Берлин и Вильнюс начали обсуждать развертывание в Литве немецкой бригады после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С 2017 года в стране дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Германии, он будет интегрирован в новое подразделение.

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