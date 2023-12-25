25 декабря в Латвии и во всем западном христианском мире отмечается Рождество. В этот день глава Римско-католической церкви Папа римский Франциск выступил с критикой оружейной промышленности, сообщает Deutsche Welle.

"Как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут?" — заявил понтифик с лоджии собора Святого Петра в Ватикане в ходе традиционного послания Urbi et Orbi ("Граду и миру") в понедельник, 25 декабря.

"Война — это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий", — добавил глава Римско-католической церкви. "Чтобы сказать "нет" войне, нужно сказать "нет" оружию. Ведь если человек с неустойчивым и израненным сердцем обнаружит в своих руках орудия смерти, рано или поздно он ими воспользуется", — отметил папа Франциск.

"Люди, которым нужно не оружие, а хлеб, которые борются за существование и призывают к миру, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. А ведь они должны знать!" — указал понтифик. "Пусть об этом говорят, пусть об этом пишут, чтобы были известны интересы и прибыли, которые дергают за ниточки войн", — заключил глава Римско-католической церкви.

Необходимость гуманитарной помощи сектору Газа

В то же время папа римский вновь выразил сожаление нападением на Израиль радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, и снова выступил с настоятельным призывом освободить заложников исламистских боевиков. В то же время необходимо "прекратить военные операции с их ужасающими последствиями" в виде жертв среди мирных жителей, а также разрешить поставки помощи, убежден Франциск.

Глава Римско-католической церкви назвал "отчаянной" сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию. Он призвал разрешить палестинский вопрос путем "искреннего и настойчивого диалога между сторонами, диалога, подкрепленного сильной политической волей и поддержкой международного сообщества".

Призывы к миру для Украины, Армении, Азербайджана

Папа римский не обошел стороной и другие геополитические конфликты на планете. Так, он указал на необходимость мира для Украины, почти два года отражающей вторжение российских войск, и призвал поддержать украинский народ.

Кроме того, понтифик выразил надежду на установление окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. "Пусть этому способствуют гуманитарные инициативы, возвращение переселенцев домой в законном и безопасном порядке, а также взаимное уважение религиозных традиций и мест поклонения каждой общины", — подчеркнул Франциск.

В то же время папа римский призвал не забывать о гражданских войнах в Сирии и Йемене, напряженности в странах Африки, а также "укрепить братские узы" на Корейском полуострове.

Западный христианский мир отмечает Рождество

25 декабря в католическое Рождество отмечается как день рождения Христа с самого начала христианства, хотя первоначально это была дата "возвращения солнца" — первый день, когда световой день становится немного дольше.

По поводу настоящего дня рождения Христа до сих пор ведутся дискуссии среди библеистов, так как евангелия о дате рождения высказываются неточно. По свидетельству богослова Климента Александрийского, день рождения Иисуса Христа в Египте в III веке отмечался 25 марта. Другие страны Востока тоже связывали этот день с весенним солнцестоянием.

Поскольку на Древнем Востоке началом жизни ребенка считают момент его зачатия, то в литургической традиции эта дата закрепилась как праздник Благовещения Господня. С этой датой соотносится и праздник Рождества Иисуса 25 декабря, который в Риме начали отмечать в этот день с начала IV века после окончания гонений на христиан, и традиция сохранилась до наших дней в большинстве христианских стран.

Согласно католической традиции, праздновать Рождество после Великого поста, соблюдаемого во время Адвента, нужно 25 декабря, в то время как в протестантской традиции гостей принимают накануне, вечером 24 декабря.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram