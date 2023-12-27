В Херсоне после массированного российского обстрела, совершенного 26 декабря, без электричества остались около 98 тысяч абонентов, сообщило глава городской военной администрации Роман Мрочко со ссылкой на данные министерства энергетики в среду, 27 декабря.

"Когда будет восстановлено электричество, сказать сложно. Но энергетики работают над тем, чтобы это произошло как можно раньше", — написал он в Telegram. По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, без электроснабжения остаются 70 процентов жителей области.

"Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию

В компании "Укрэнерго" отметили, что кроме Херсона в регионе также обесточены другие населенные пункты. Новые повреждения из-за российских обстрелов имеются также в сетях Донецкой и Харьковской областей. Компания призвала украинцев бережно расходовать электричество. "Несмотря на теплую погоду, общий уровень потребления остается высоким", — говорится в сообщении. В то же время в "Укрэнерго" заверили, что в настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для снабжения всех потребителей.

Российские удары по Херсону

Накануне, 26 декабря войска РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, в результате которого во время эвакуации людей погиб полицейский. Еще двое правоохранителей и двое гражданских получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Повреждения получили здания и подвижной состав "Укрзализныци". В среду вокзал возобновил работу, все рейсы совершаются по графику, сообщили в предприятии.

В общей сложности за сутки войска РФ 161 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 853 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", танков, авиации и БпЛА, сообщил утром 27 декабря глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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