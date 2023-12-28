В течение минувших суток российские силы неоднократно обстреливали Херсон и Херсонскую область. Так, сам областной центр семь раз подвергся ударам управляемыми авиабомбами, заявила в четверг, 28 декабря, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Помимо Херсона обстрелам подверглись Станислав и Тягинка. Пострадали 2 человека, а также инфраструктура региона: жилые дома, частный сектор, гаражи, машины. Но, по словам Гуменюк, разрушения "в разы меньше по сравнению с предыдущими сутками".

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10", — приводит слова Натальи Гуменюк "РБК-Украина".

По словам спикера Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Толоконникова, в результате ночного обстрела Херсона возник пожар, обошлось без пострадавших. Представитель ОВА также рассказал об одном погибшем мужчине при обстреле Новоберислава Херсонской области.

Российские вооруженные силы в ночь на четверг выпустили по территории Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136. Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, беспилотники были запущены из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

В сообщении указывается, что 7 из этих дронов были сбиты над территорией Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

В то же время в течение ночи зафиксированы взрывы в аннексированном Крыму. "Крымский ветер" передает со ссылкой на очевидцев о пяти мощных взрывах в Севастополе, а также четырех — в районе Красноперекопска и в самом городе. По данным Telegram-канала Astra, движение на Крымском мосту было перекрыто. Минобороны России заявило о том, что над территорией Крыма сбиты два украинских БПЛА.

Накануне ночью войска РФ массированно атаковали Украину дронами, 32 из 46 "шахедов" были сбиты. После атаки россиян в Херсоне произошли масштабные отключения электроэнергии. Двое человек были убиты в Одесской области, один человек — в Херсонской.

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