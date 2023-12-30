Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью около 147,5 млн долларов. Заявление об этом опубликовано в субботу, 30 декабря, на официальном сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) США.

Ведомство отмечает, что Конгресс США был уведомлен о возможной продаже вооружения, но Госдепартамент не будет ждать одобрения конгрессменов, которое обычно требуется властям для экспорта вооружений. Блинкен "предоставил Конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутых оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов", поясняется в заявлении.

Продажа вооружения в таком количестве не отразится на оборонной способности США, отмечают авторы заявления.

Конгресс США не одобрил помощь Израилю до каникул

США поддерживают Израиль в его войне против ХАМАС и после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке уже поставляли в регион вооружение, а также направили туда военные корабли. Однако некоторые вопросы помощи Израилю "повисли", ожидая одобрения американских законодательных органов.

Так, в начале декабря агентство Reuters писало о том, что президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить продажу Израилю боеприпасов для танков Merkava на сумму 500 млн долларов. Госдепартамент не стал дожидаться решения законодателей и одобрил сделку, руководствуясь положениями о нацбезопасности США.

Одобрение по новой сделке от Конгресса не удалось бы получить как минимум до 9 января — обе палаты органа ушли на рождественские каникулы, несмотря на призывы администрации президента США закончить перед этим обсуждение вопросов помощи Израилю и Украине. Дискуссии о военной поддержке Вашингтоном Киева и Иерусалима продолжаются уже несколько месяцев.

Израиль не намерен прекращать операцию в секторе Газа



Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между Израилем и палестинцами в секторе Газа будет возможно только после уничтожения ХАМАС и демилитаризации региона. Кроме того, по словам Нетаньяху, для достижения мира палестинское общество должно быть "дерадикализовано".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в то же время продолжила боевые действия на юге сектора Газа. Целью наступления указывается город Хан-Юнис, который официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус называет "бастионом ХАМАС". Бои на севере сектора Газа при этом продолжатся, "вероятно, с меньшей интенсивностью", отметил израильский спикер.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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